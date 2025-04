Torebki i plecaki marki Wittchen będzie można kupić od soboty 12.10. Na półkach dyskontu pojawi się aż 49 wzorów z 5 rodzajów skór. Wśród nich znajdą się klasyczne shopper, modne listonoszki, na łańcuszku i z chwostami w stylu boho. Wybrałyśmy modele, na które warto polować!

Rodzaje torebek Wittchen w Lidlu:

Ponadczasowa skóra pikowana łączy w sobie klasyczną elegancję z nutką nowoczesności. Spośród 6 wzorów wybrałyśmy czarną listonoszkę na na ozdobnym łańcuszku. To propozycja dla dziewczyn, które lubią dodatki w stylu glam rock. Cena to 279,00 zł

fot. Materiały prasowe

Z kolekcji 12 uniwersalnych i ponadczasowych modeli wybrałyśmy klasyczną torebkę do noszenia na ramieniu i ręce. Wyróżnia ją niebanalny, bardzo modny w tym sezonie, kolor musztardowy. Szyku w stylu boho dodają efektowne chwosty. Cena to 279,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Specjalna faktura czyni tego rodzaju skórę wyjątkowo wytrzymałą i odporną na zarysowania. Proponujemy tradycyjną torebkę w kolorze zielonym. Odcienie głębokiej zieleni znalazły się wśród najmodniejszych barw sezonu jesień-zima 2019/2020. Cena to 279,00 zł.

fot. Materiały prasowe

W nowym sezonie wciąż modne będą plecaki. Nasza propozycja to model z miękkiej i luksusowej skóry. Uwagę przykuwa prosty fason, który doskonale wpisuje się w trend na minimalizm. Noś do trencza, jeansów i sneakersów. Cena to 279,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Do złudzenia przypomina skórę jaszczurki, dzięki czemu idealnie wpisuje się w trendy. Egzotyczne skóry, a raczej ich imitacje, to absolutny hit nadchodzących miesięcy. W Lidlu kupicie klasyczną torebkę shopper z skóry z modnym tłoczeniem. Cena to 279,00 zł

fot. Materiały prasowe

