Letnia garderoba nie istnieje bez torby plażowej. Bez względu na to, czy wybierasz się do nadmorskiego kurortu, na Mazury czy nad miejski basen, musisz ją mieć. To nie tylko praktyczny dodatek na lato, który pomieści ręcznik, krem do opalania i butelkę wody mineralnej. Przede wszystkim to modowy gadżet, który powinien wpisywać się w trendy na lato 2019. Sprawdź, jakie torby plażowe są obecnie na topie!

Modne torby na plażę z sieciówek 2019

Projektanci przygotowali mnóstwo propozycji na nowy sezon, które natychmiast skopiowały popularne marki. Tego lata w ofertach sklepów znalazły się m.in. torby z plecionki, płótna, siateczki i plastiku.

Najmodniejsze są modele z naturalnych materiałów np. juty czy wikliny. Doskonale pasują do stylu boho i rustykalnego. Sprawdzą się nie tylko na plażę, ale również jako uzupełnienie wielu letnich stylizacji.

Obiektem pożądania influencerek są torby z siateczki. Dokładnie takie, jakie kiedyś nasze mamy i babcie nosiły na zakupy. W nowoczesnej wersji są one ozdobione wakacyjnymi akcentami np. muszelkami lub tropikalnymi naszywkami

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Od lewej: Anges B, Altuzarra, Anges B

Mocno w trendach są również tropikalne nadruki: palmy, liście, flamingi, egzotyczne kwiaty oraz inne elementy flory i fauny z rajskich wysp.

Wielbicielki klasyki pokochają marynarskie paski, które nigdy nie wychodzą z mody, a amatorki owoców zakochają się w modelu w kształcie arbuza.

Na kolejnych stronach najmodniejsze torby na plażę na lato 2019!

