W gazetce PEPCO ważnej do 12 sierpnia znalazła się bluzka na ramiączkach w pięknym, czerwonym kolorze za 10 zł. Mówi się, że wygoda nie ma ceny, ale jeśli za komfort płaci się niewiele, bo 10 zł.

Bawełniana bluzka na ramiączkach z PEPCO

Ta niepozorna bluzka to typowy basic, który występuje w kolorze cielistym, czarnym oraz czerwonym. O ile dwa pierwsze odcienie są najczęstszym wyborem wielu kobiet, o tyle na czerwień nie decydujemy się łatwo.

fot. Materiały prasowe (gazetka PEPCO)

Czerwony top może natomiast odmienić oblicze stylizacji: wyróżnić klasyczny outfit, dodać seksapilu czy podkreślić urodę. Dodatkowo top wykonany jest w 95% z bawełny i 5% elastanu, co czyni go wystarczająco dopasowanym i wciąż wygodnym, a nie obcisłym - wiele tzw. bieliźnianych topów ma zbyt dużą ilość lycry w składzie, przez co rolują się, podnoszą się do góry pod swetrem, bluzą czy marynarką.

Bluzka na ramiączka z PEPCO jest w rozmiarach S-XXL i jest bardzo wygodna - to nie jest instagramowy top z Zary z rękawkami, a nasza propozycja na co dzień, by wyglądać interesująco i modnie.

