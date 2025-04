Kolekcja na lato 2020 z H&M to prawdziwa kopalnia bestsellerów. Spośród modnych ubrań i dodatków zawsze wskazujemy te, które warto kupić. Nasze najnowsze odkrycie to biały top, który jest nowym obiektem pożądania w mediach społecznościowych.

Biały top plażowy z H&M hitem Instagrama

Krótki top z ażurowej bawełny z haftem angielskim doskonale wpisuje się w trendy na lato 2020. Uwagę przykuwają falbanki, które tworzą modny efekt zaznaczonych ramion. Zszyty kopertowy przód dopełnia głęboki dekolt, który zdobi również tył bluzki. Na plecach znajdują się również urocze wiązania, które utrzymują bluzeczkę w miejscu. Warto dodać, że odkryte plecy są teraz bardzo hot!

fot. Materiały prasowe

Top dostępny jest w salonach stacjonarnych i sklepie internetowym marki H&M. Cena modelu to 99,99 zł. Jest dostępny w rozmiarach XS/S oraz M/L. Szwedzka sieciówka oferuje do niego również spódnicę z tej samej tkaniny. Całość tworzy stylowy komplet plaży w stylu vintage, który doskonale sprawdzi się w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Jak nosić krótki top? H&M proponuje, by łączyć do z kostiumem kąpielowym. Ażurowa tkanina zmysłowo odsłania górę kostiumu, tworząc ciekawy wakacyjny look. Jednak hitowa bluzeczka może być noszona nie tylko na plażę. Influencerki prezentują na Instagramie zestawy np. z jeansami z wysokim stanem. Nam bardzo podoba się taki duet w estetyce inspirowanej latami 90.

