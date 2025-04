Wiosna za pasem. Dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze, więc śmiało możemy wyciągnąć z szafy lżejsze ubrania ze zwiewnych i kobiecych materiałów. A te są ewidentnie w trendach, co widać w kolekcjach najlepszych projektantów. Nam w oko wpadła bluzka, którą zaprezentował Michael Kors.

Bluzka z bufkami od Michaela Korsa za 695 zł

Kors w wielu wywiadach podkreślał, że jest wielbicielem kobiecego piękna, które stara się podkreślać za wszelką cenę. Ta bluzka zdecydowanie spełnia jego założenia, bo jest to jedna z bardziej zmysłowych propozycji, jakie widziałyśmy ostatnio na wybiegach.

Kopertowy krój podkreśla talię i eksponuje kształtny biust. Pomoże ukryć lekko wystający brzuszek i inne mankamenty figury. Warte uwagi są również bufiaste rękawy, które królują w sezonie wiosna/lato 2020. Kobiecy charakter bluzki uwydatnia też motyw w drobne kwiaty.

fot. Bluzka z bufkami w kwiaty, Michael Kors, cena 695 zł

Gdzie kupić taniej bluzkę jak od Michaela Korsa?

Jeśli chciałabyś mieć bluzkę od Korsa w szafie, ale nie możesz sobie na nią pozwolić, możesz kupić bardzo podobną w H&M. Szwedzka sieciówka ma w swojej ofercie równie elegancką propozycję w drobne kwiaty, która jest znacznie bardziej przystępna cenowo. Kosztuje tylko 59,90 zł.

fot. Bluzka z bufkami w kwiaty, H&M, cena 59,90 zł

Co łączy te dwie bluzki? Obie mają idealny kwiatowy deseń i bardzo modne bufiaste rękawy. Co je różni? Propozycja H&M ma prostszy krój, bez kopertowego dekoltu. Mimo to pazura dodaje jej delikatne wycięcie na plecach. Model ze szwedzkiej sieciówki jest beżowy, a zdobią go drobne, czarne kwiaty. Rękawy mają długość 3/4 i zakończone są elastyczną gumką.

Tego typu wzorzysta bluzka sprawdzi się w zestawieniu z klasycznymi jeansami, jak i w połączeniu z ołówkową spódnicą, co da ci elegancką stylizację do pracy. Lepiej unikaj łączenia tej propozycji ze sportowymi ubraniami i butami. Te dwa style będą się ze sobą gryzły.

