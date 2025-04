Z wyborem świątecznej stylizacji nie warto czekać do ostatniej chwili. Już teraz w sklepach i butikach internetowych znajdziemy wiele modowych propozycji, które idealnie sprawdzą się w czasie grudniowych uroczystości oraz przy okazji wielu innych imprez. Ceny zaczynają się już od 89,99 zł.

Szukając sukienki, która zakryje wystający brzuch, warto wybierać modele ozdobione różnego rodzaju marszczeniami. Nam szczególnie spodobała się welurowa sukienka z gumką ściągającą na wysokości talii. Ten model wykonany jest z dość grubego materiału, dzięki czemu nie tylko będzie nam ciepło, ale także nie będziemy musiały się martwić o to, że fałdki, które chcemy zakryć, będą podkreślone.

Fot. czerwona sukienka na Święta/mat. prasowe Modne Kiecka

Trapezowy kształt sukienki to strzał w dziesiątkę, jeśli w czasie świątecznych spotkań chcemy czuć się komfortowo. My zakochałyśmy się w czarnej sukience z cekinowymi lampasami na rękawach. To luźny model, który zakryje wystający brzuch, fałdki czy szerokie biodra. Głęboki dekolt wysmukli ramiona oraz wydłuży szyję. Ten modle jest dostępny w rozmiarach 36-46.

Fot. czarna sukienka na Święta/mat. prasowe Modne Kiecka

Sukienka kopertowa jest zawsze dobrym wyborem. To krój, który pasuje do niemal każdej sylwetki, podkreślając atuty i zakrywając niedoskonałości. Na święta warto wybrać wyjątkowy model wykonany z błyszczącego materiału. Dołączony pasek pięknie podkreśli talię, a kokarda zawiązana na wysokości brzucha zakryje wystający brzuch. Falbanka wszyta na dole sukienki doda nam niesamowitego uroku.

Fot. sukienka z falbaną na Święta/mat. prasowe Modne Kiecka

Kolejną propozycją idealną na święta jest kopertowa sukienka mini z szerokimi mankietami oraz marszczeniem, które idealnie zakryje wszelkie niedoskonałości sylwetki. Dekolt w kształcie litery V wysmukli optycznie sylwetkę oraz wydłuży szyję. Dodatkowo ta czerwona sukienka wygląda bardzo elegancko i można ją zakładać na wiele okazji.

Fot. sukienka kopertowa na Święta/mat. prasowe Modne Kiecka

Na koniec bezowa sukienka dzianinowa, która jest niezwykle uniwersalna i pozwoli na tworzenie dziesiątek stylizacji. Górna część sukienki jest luźna, co pozwoli nam na zasłonięcie fałdek czy wystającego brzucha, a rękawy typu nietoperz powiększą optycznie biust. Jej dół jest natomiast opięty, co pięknie podkreśli biodra i pośladki. Beżowa sukienka kusi nas także miłym materiałem, w którym będzie nam ciepło, miękko i wygodnie.

Fot. beżowa sukienka na Święta/mat. prasowe Modne Kiecka

