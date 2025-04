Nowy rok to dobry moment na odświeżenie garderoby. W popularnych sieciówkach rozpoczęły się sezonowe promocje, np. w wyprzedaż w Zarze. Równocześnie w sklepach zaczynają pojawiać się nowe kolekcje. Trwa karnawał, więc warto pokusić się o odrobinę błysku w garderobie. Metaliczne ubrania i dodatki dozwolone są nie tylko na wieczór. Styliści zalecają, by wplatać je również w codzienne zestawy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w czasie styczniowych zakupów? Oto 5 propozycji!

Metaliczna torebka, Zara, cena ok. 119,00 zł

Karnawał to idealny czas, by zabłysnąć. W trendach są metaliczne ubrania i dodatki, nie tylko te w kolorze srebra i złota. Połyskującą warstwą mogą pokryć się również inne kolory: głębokie zielenie, wyrafinowane bordo czy elegancki granat. Nasza propozycja to kopertówka w szalenie modnym odcieniu guacamole. Noś ją zarówno do wieczorowych sukienek, jak i do jeansów.

Dwurzędowa marynarka, Mohito, cena ok. 199,99 zł

Styczeń to nie tylko czas karnawałowych bali i zabaw, ale również powrotu do pracy po świąteczno-noworocznym odpoczynku. Wraz z nowym rokiem, warto przyjrzeć się swoim biurowym zestawom. Warto je odświeżyć! Obecnie hitem są dwurzędowe marynarki o klasycznym kroju, najlepiej w wariancie oversize. Model w odcieniu szarości będzie pasował do wielu stylizacji. Można go nosić do ołówkowych lub plisowanych spódnic, cygaretek oraz jeansów.

Brązowe czółenka na słupku, Wojas, cena ok. 349,00 zł

A do nowej marynarki, koniecznie nowe buty! Modne i wygodne czółenka na słupku w szlachetnym odcieniu brązu. Szyku dodaje im tłoczona skóra - obecnie bardzo hot! To doskonałe buty do pracy, które równie dobrze będą wyglądały ze spódnicami, jak i ze spodniami.

Metaliczna kurtka, C&A, cena ok. 129,00 zł

Kochasz estetykę z lat 80. i 90.? Ta kurtka jest idealna dla ciebie. Stworzy genialny zestaw z t-shirtem z modnym nadrukiem, mom's jeans i sneakersami. Ciekawie będzie wyglądała również narzucona na zwiewną sukienkę. Kto wie, może na stałe zagości w twojej szafie i pozwoli odpocząć wysłużonej ramonesce.

Żółta czapka, House, cena ok. 39,99 zł

Styczeń to zwykle najchłodniejszy miesiąc roku, więc pora na... czapkę. Wybierz model w energetycznym kolorze np. intensywnym odcieniu żółtego. Ten praktyczny dodatek nie tylko zapewni ci komfort termiczny, ale również poprawi humor nawet w najbardziej ponury zimowy dzień. Noś go z szarościami, czernią lub - jeśli nie brakuje ci modowej odwagi - z kontrastującymi kolorami.

