Od stycznia zmieniamy formę tekstów na dziale Moda i Uroda, a pierwsza dotyczy tego zestawienia. Będzie powstawał jeden tekst, który łączy hity modowe i urodowe. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie przypadnie wam do gustu.

Nowości kosmetyczne na styczeń 2018

Koronkowe sukienki są na czasie! Delikatne prześwity i falbanki nadają kreacji wyjątkowego charakteru. Sprawdzi się na co dzień, ale i na wielkie wyjścia. Do tego pochodzi z kolekcji polskiej marki, a ja jestem ogromną wielbicielką wszystkiego, co zostało stworzone w naszym kraju.

Ten zapach zachwycił mnie i zapadł mi w pamięci. Jest elegancki i kobiecy, zimny i gorący zarazem. Ma w sobie światło i mrok, a ja nie mogę się od niego uwolnić.

Kwiatowo-szyprowe nuty są niezwykle zmysłowe i tajemnicze, a te perfumy wymykają się wszelkim stereotypom. Nutami głowy jest bergamotka, cytryna, grejpfrut, rabarbar, różowy i czarny pieprz. W nutach serca pojawia się fiołek, róża i jaśmin. Dopełnieniem jest paczula, cedr, drzewo sandałowe, mech dębowy, bursztyn, piżmo i wanilia.