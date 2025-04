W październiku zaczynam już myśleć o zimie. Rozglądam się za ciepłym płaszczem, rękawiczkami, swetrami, szalikami, czapkami i kozakami. Na chwilę obecną listę zakupów zrealizowałam tylko częściowo...

1. Różowa sukienka Risk made in Warsaw, cena, ok. 429 zł

Risk made in Warsaw to marka znana z angażowania się w działania społeczne. W tym roku przyłączyła się do akcji Estee Lauder - Kampania na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Za każdą sprzedaną w październiku rzecz w tym kolorze fuksji Risk przeznaczy 10 zł na cele Kampanii.

My chyba zdecydujemy się na klasyczną kopertową sukienkę w tym kolorze, która powstała specjalnie na tę okazję.

2. Kurtka puchowa Mohito, cena, ok. 379,99 zł

Właśnie szukam kurtki, która będzie odpowiednia na zimę. W sklepach jest bardzo duży wybór, ale żadna z nich nie jest odpowiednia. Ostatnio wpadła mi w oko kurtka z kolekcji Mohito. Oliwkowa, do kolana, z ciepłym kapturem i czarnymi wstawkami. Wszystko jest na swoim miejscu!

3. Skórzane rękawiczki H&M, cena, ok. 99,90 zł

Skórzane rękawiczki to jeden z najważniejszych dodatków na sezon jesienno-zimowy. Klasyczny model udało mi się znaleźć wśród propozycji marki H&M. Złoty suwak dodaje im ciekawego wyglądu i sprawia, że nie są nudne.

4. Sukienka w kwiaty Taranko, cena, ok. 569 zł

Mam słabość do kwiatowych haftów. Być może dlatego tak bardzo podoba mi się sukienka z jesienno-zimowej kolekcji Taranko. Kobieca, stylowa, elegancka i modna. Będzie idealna na wielkie wyjście.

5. Czarne mokasyny Loft 37, cena, ok. 590 zł

Czarne mokasyny są na mojej liście zakupów od dłuższego czasu. Gdy przeglądałam najnowsze propozycje od polskiej marki obuwniczej Loft37, zwróciłam uwagę na model zdobiony srebrnymi gwiazdkami. Moim zdaniem są idealne!

