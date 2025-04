Jesień w pełni! Oznacza to, że za oknami powoli zaczyna robić się szaro i ponuro. Aby nie dopuścić do szarówki również w mojej szafie, wraz z początkiem października stawiam na modne wzory i kolory. Ma być energetycznie, nowocześnie i oczywiście bardzo w trendach. Oto 5 ubrań i dodatków, które przyciągnęły moją uwagę.

Parka w kwiaty FemiStories

Zaczynam od jesiennej kurtki. Kiedy za oknami robi się chłodniej, to najwyższa pora, by zaopatrzyć się w nowe okrycie na jesień. W tym sezonie stawiam na modną parkę, ale... zamiast szablonowego khaki, wybieram jesienne kwiaty.

To ponadczasowy i bardzo kobiecy wzór, który tworzy piękny kontrast z casulowym, a nawet sportowym charakterem parki. Uwielbiam przełamywanie konwencji, dlatego uważam, że to idealne okrycie dla mnie. Nie bez znaczenia jest również to, że model, który wybrałam, pochodzi z kolekcji polskiej marki.

fot. Materiały prasowe

Musztardowa sukienka koszulowa Mohito

Kocham sukienki koszulowe, bo idealnie sprawdzają się na co dzień. Można je nosić na wiele sposobów: z czółenkami, ze sneakersami lub botkami; a także - jako narzutkę na zestaw: jeansy i t-shirt. Mam w swojej kolekcji już kilka takich kiecek. Nowa będzie miała szalenie modny kolor musztardowy. Tej jesieni to będzie moja ulubiona barwa.

fot. Materiały prasowe

Sneakersy w animal print Steve Madden/eobuwie.pl

Sneakersy w stylu lat 80. i 90. nadal nie wychodzą z mody. W nowym sezonie, obok tradycyjnie czarnych lub białych, do trendów wkroczyły również modele w różnych wzorach i kolorach.

Mój wybór to ekstrawaganckie buty w zwierzęce wzory. Nie jest tajemnicą, że animal print będzie hitem jesieni 2019. Takie buty urozmaicą każdą stylizację. Ja będę je nosić jako mocny akcent w zestawach minimalistycznych w klimacie total black.

fot. Materiały prasowe

Nerka w wężową skórę Sinsay

Ponieważ w tym sezonie stawiam na wygodę (i trendy!), to mój wybór pada na modną nerkę. Torebka na biodra nie tylko doskonale wpisuje się w tendencje na nowy sezon, ale przeze wszystkim jest bardzo praktyczna. Będę ją nosić do stylizacji z jeansami, ale nie tylko. Zamierzam zestawiać ją również sukienkami np. koszulowymi. Wybieram model w wężowy print, bo to jeden z najmodniejszych wzorów nadchodzących miesięcy.

fot. Materiały prasowe

T-shirt z Czarownicą Bershka

Jednym z najnowszym trendów wśród gwiazd są bluzy i t-shirty z nadrukami z postaciami z bajek lub kreskówek. Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek już je noszą. Wiele wskazuje na to, że będzie to przebój tegorocznej jesieni.

Ja - przekornie - zamiast słodkich i uroczych bohaterów, wybieram czarny nadruk z Czarownicą. Będzie pasować nie tylko do nieśmiertelnych stylizacji z czarnymi rurkami. Stanie się również ciekawym akcentem w zestawach w stylu grunge, który tej jesieni znów wraca do łask.

fot. Materiały prasowe

