Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać się wiosny. Chciałabym wrzucić płaszcz puchowy do szafy i zamienić go na zwiewne sukienki, kurtki dżinsowe i trampki. Wyraźnie to widać w moim top 5 na marzec. Zresztą zobaczcie same!

1. Czerwona szmizjerka H&M, cena, ok. 149,90 zł

Jeszcze 2 lata temu nikt nie namówiłby mnie do założenia czerwonej sukienki, a teraz jest moim marzeniem. Bardzo podoba mi się model z najnowszej kolekcji H&M. Klasyczna szmizjerka z paskiem na wysokości talii pięknie podkreśli kobiece kształty.

2. Okulary przeciwsłoneczne Belutti, cena, ok. 149,99 zł

To najważniejszy dodatek w sezonie wiosenno-letnim. Jeżeli nie znacie jeszcze marki Belutti, to koniecznie zapoznajcie się z ich ofertą. Mają modne okulary dobrej jakości!

3. Lakier do paznokci Perfect Stay Gel Color Astor, cena, ok. 23,99 zł

Ten lakier od dawna miałam w swoim pudełku z kosmetykami, ale przyznam szczerze, że o nim zapomniałam. Na szczęście udało mi się go odkopać i przypomnieć sobie, że jest wspaniały. Bardzo łatwo się nakłada, szybko wysycha i długo się utrzymuje. Dla mnie bomba!

4. Buty sportowe Workout LO PLUS IRIDESCENT Reebok Classic, cena, ok. 449 zł

Nie wyobrażam sobie ciepłych miesięcy bez sportowych butów. Noszę je do dżinsów, sukienek, szortów, spódnic i eleganckich spodni. Zabieram na wakacje i wypady za miasto. Krótko mówiąc, są ze mną wszędzie.

W tym roku mam na oku nowy model marki Reebok - ta firma produkuje chyba najwygodniejsze buty na świecie.

5. Hydrożelowy tonik oczyszczający z kwasem migdałowym APIS, cena, ok. 35 zł

Podchodziłam do niego z dystansem, ale niesłusznie. Ten tonik doskonale oczyszcza skórę, delikatnie złuszcza martwy naskórek, działa antybakteryjnie, łagodzi stany zapalne i pomaga pozbyć się zaskórników. Producent zapewnia, że również rozjaśnia przebarwienia posłoneczne, ale za krótko go używam, aby to stwierdzić.

