Myślami jestem już przy gorących letnich dniach i ciepłych wieczorach, które spędzam na świeżym powietrzu. Dlatego w zestawieniu pojawiły się już kosmetyki z filtrem i typowo letnie dodatki.

1. Mgiełka termalna SPF30 Uriage, cena, ok. 39,90 zł

Nawilżająco-ochronna mgiełka termalna jest idealna do odwodnionej i przesuszonej skóry, która potrzebuje ukojenia, ochrony przed smogiem oraz promieniowaniem UV. Ma delikatny kwiatowo-owocowy zapach i jest wzbogacona w wodę termalną Uriage.

Delikatnie wtapia się w skórę, wzmacnia jej barierę ochronną, a także intensywnie nawilża i rozświetla.

2. Serum intensywnie nawilżające Galenic, cena, ok. 172 zł

Serum zawiera dużą ilość wyciągu z róży jerychońskiej, a tym samym do wnętrza komórek dociera więcej białek o strukturze gąbki, w składzie znajdziemy również 3 glikole wiążące wodę oraz betainę - sól znaną ze swoich zdolności do przyłączania wody. Serum nawilża skórę aż do 91%, a uczucie komfortu na skórze utrzymuje się ponad 48 godzin.

Kosmetyk błyskawicznie się wchłania, ma żelową bardzo lekką konsystencję i mam wrażenie, że jest bezzapachowy.

3. Spray przeciwświądowy o działaniu kojącym SVR, cena, ok. 54 zł

To pierwszy spray o natychmiastowym działaniu kojącym. Jest niezastąpiony w łagodzeniu objawów ugryzienia owadów, alergii i wysuszenia skóry. Produkt ma działanie chłodzące i przynosi natychmiastową ulgę swędzącej skórze. Sprawdzi się w czasie wakacyjnych i weekendowych wyjazdów.

4. Złota bransoletka Minty dot, cena, ok. 390 zł

W mojej kolekcji jest bardzo mało biżuterii, bo staram się kupować jedynie złote naszyjniki i pierścionki. Pewnie nie muszę mówić, że to spory wydatek, dlatego na takie zakupy pozwalam sobie naprawdę rzadko. Jednak bransoletka zdobiona gwiazdkami musi znaleźć się w moim pudełku na biżuterię :)

5. Torebka z juty Mango, cena, ok. 89,90 zł

Uwielbiam lato, ale chyba jeszcze bardziej lubię wiklinowe i jutowe dodatki. W tym roku chcę kupić małą torebkę, którą będę mogła przewiesić przez ramię. Idealną wypatrzyłam ostatnio w najnowszej kolekcji Mango. Mam zamiar nosić ją do wszystkich letnich stylizacji, nawet tych bardziej elegancki.

