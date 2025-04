Luty to środek zimy, ale w modowym świecie już czuć powiew wiosny. W sieciówkach pojawiły się nowe kolekcje, doskonale znamy już również trendy na sezon wiosna-lato 2020. To czas, kiedy powoli można zacząć myśleć o garderobie na nadchodzące miesiące. Bazując na modnych wzorach i modnych kolorach na nowy sezon, wybrałam dla was 5 propozycji, na które warto zwrócić uwagę w czasie zakupów w lutym.

Sukienka w tropikalny wzór, Zara, cena ok. 199,00 zł

Jednym z najmodniejszych printów wiosny i lata będą tropikalne wzory. Projektanci zachęcają nas do wycieczki w rajskie plenery. Ten trend skradł moje serce. Uwielbiam nadruk z motywami egzotycznej fauny i flory. W nowej ofercie Zary znalazłam rewelacyjną, klasyczną sukienkę koszulową w ten modny deseń. Uroku dodaje jej kontrastowy pasek ze skóry ekologicznej, który idealnie podkreśli okolice talii.

fot. Materiały prasowe

Żółty płaszcz, Monnari, cena ok. 499,00 zł

Kolor żółty może okazać się absolutnym hitem wiosny 2020. Ten kolor znalazł się we wszystkich zestawieniach barw na nowy sezon. Jest optymistyczny, energetyczny i bardzo hot! Będziemy go nosić zarówno na ubraniach, jak i na dodatkach. Moja propozycja to płaszcz w kolorze, w którym... nie przemkniesz po ulicy niezauważona. Mocny kolor został przełamany minimalistycznym fasonem. Uwielbiam takie połączenia!

fot. Materiały prasowe

Sneakersy, Reebok, cena ok. 399,00 zł

Sneakersy od kilku sezonów nie wychodzą z mody, a wiosną wciąż będą na topie. To buty, które noszą wszystkie blogerki, influencerki i gwiazdy. Powód? Nie tylko świetnie wyglądają, ale przede wszystkim są szalenie wygodne. Sprawdzają się na wiele okazji, a styliści polecają, by nosić je również do eleganckich stylizacji. Na wiosnę wybieram model w kolorze nude z akcentami z neonowymi akcentami.

fot. Materiały prasowe

Sukienka dżinsowa, H&M, cena ok. 149,99 zł

Denim znalazł się w czołówce trendów na wiosnę i lato 2020. W nowym sezonie ma być niebieski, sprany, ponadczasowy. Jednym z najlepszych wyborów będzie koszulowa sukienka z tego materiału. Wybrany przeze mnie model idealnie podkreśla kobiecą sylwetkę, dzięki odcinanej talii. Będzie pasować do sneakersów!

fot. Materiały prasowe

Niebieska listonoszka, Ochnik, cena ok. 199,90 zł

W nowym sezonie koniecznie warto mieć coś w kolorze Classic Blue, który firma Pantone ogłosiła kolorem roku 2020. To szlachetny, elegancki odcień niebieskiego, który ma jedną wielką zaletę. Doskonale pasuje do wszystkich typów urody. Świetnie wyglądają w nich blondynki, brunetki i rudowłose. Ja stawiam na torebkę listonoszkę w tym hitowym odcieniu.

fot. Materiały prasowe

