W czasie ostatniego miesiąca przetestowałam sporo kosmetyków. Jedne z nich bardzo polubiłam i zostaną ze mną na dłużej (znajdziecie się w tym zestawieniu), a o kilku nawet nie ma sensu wspominać.

Na sklepowych półkach zaczynają pojawiać się wiosenne kolekcje, więc nie mogłam zapomnieć również o modowym akcencie.

11 świetnych kosmetyków do makijażu, których cena nie przekracza 20 zł

Uwielbiam sportowe buty. Są idealne do codziennych casualowych stylizacji i moim zdaniem są najwygodniejsze na świecie. Teraz mam na oku najnowszy model Club C od marki Reebok Classic. Będą idealne na początek wiosny!

Teoretycznie to ochronny krem dla dzieci. Jego zadaniem jest ochrona delikatnej skóry przed złą pogodą, zimnem i wiatrem. W jego składzie można znaleźć olejek z organicznego migdała i przyjazną dla skóry lanolinę, która odżywia suchą skórę, tworząc na jej powierzchni naturalną barierę ochronną. A ekstrakt z organicznego nagietka lekarskiego dodatkowo łagodzi skórę.

Ja tym cudownym kremem wyleczyłam sobie usta. Od dłuższego czasu miałam problem z pękającymi i wiecznie przesuszonymi wargami. Używałam bardzo dużej ilości balsamów, maści i próbowałam domowych sposobów. Nic nie pomagało! Po tygodniu regularnego stosowania kemu Weleda o swoich problemach.

Uwielbiam wszystkie balsamy i masła do ciała. Obecnie moim hitem jest kosmetyk marki Klapp. Jest bogaty w oleje, kwas hialuronowy, pantenol oraz witaminy E i C. Odżywia, pielęgnuje i ujędrnia skórę. Pozostawia ją delikatną i satynową w dotyku.