Do świąt zostało jeszcze sporo czasu, ale obecnie pracujemy nad materiałami na ten wyjątkowy czas i musicie mi wybaczyć, że w zestawieniu na ten miesiąc jest sporo nawiązań do Bożego Narodzenia.

TOP 5 na listopad 2017: wybór redaktor działu Uroda

1. Śniegowce Caribou Slim Sorel, cena, ok. 569,90 zł

Śniegowce do według mnie najważniejszy element jesienno-zimowej garderoby. Moje stare Rubber Ducky idą w tym roku na zasłużoną emeryturę, a ja rozglądam się za nowymi butami na mroźne dni. Muszę przyznać, że wcale nie jest tak łatwo. Obecnie na oku ma buty sygnowane logiem marki Sorel.

2. Świąteczne kapcie Reserved, cena, ok. 49,99 zł

Nie wyobrażam sobie świątecznego leniuchowania bez ubrań i dodatków zdobionych choinkami, reniferami, mikołajem czy bombkami. A ciepłe kapcie są dobrym początkiem i przydadzą się również po świętach.

3. Pozłacany naszyjnik z gwiazdką Wishbone, cena, ok. 169 zł

Zakochałam się w tym naszyjniku od pierwszego wejrzenia. Jest bardzo delikatny, więc można go nosić na co dzień, ale równie dobrze będzie wyglądał z wieczorowymi i eleganckimi stylizacjami.

4. Połyskująca sukienka Zara, cena, ok. 299 zł

Jeżeli planujecie sylwestrową imprezę to powinnyście zacząć myśleć o idealnej kreacji. Ja w tym roku stawiam na połyskujący model, który znalazłam w ofercie Zary. Jest krótka, ma dekolt w serek i długie rękawy. Seksowna i kobieca, ale nie wyzywająca.

5. Welurowy kombinezon H&M, cena, ok. 149,90

Kiedyś po domu chodziłam w starych wyciągniętych ubraniach, które nie nadawały się na co dzień. Czułam się w nich źle i mało komfortowo. Pewnego dnia stwierdziłam, że chcę to zmienić i kupiła sobie kilka ubrań z myślą o domowym użytku. Od jakiegoś czasu ciepłe dresy, bluzy i wygodne legginsy to oddzielna część mojego zakupowego szaleństwa. Teraz na mojej liście zakupów znalazł się welurowy kombinezon z H&M.

