W tym miesiącu wpadło mi ręce kilka świetnych kosmetyków do pielęgnacji i na dobre zakochałam się w polskiej marce tworzącej piękne stroje kąpielowe.

Dzięki zastosowaniu wody granitowej i kwiatowej lotion zapewnia głębokie oczyszczenie skóry. Ma właściwości ściągające skórę i zwęża pory, ale skóra po jego zastosowaniu jest gładka i nawilżona. Cynk skutecznie absorbuje sebum, co gwarantuje matowy efekt przez cały dzień.

Jestem zafascynowana azjatycką pielęgnacją. Bardzo chętnie sięgam po wszystkie kosmetyki pochodzące z Korei i Japonii. Z zaciekawieniem czytam również wszystkie publikacje dotyczące azjatyckich rytuałów pielęgnacyjnych.

„Rytuał Gejszy” to książka dla wszystkich kobiet, które mają problematyczną skórę, nie wiedzą, jak pozbyć się niedoskonałości lub chcą świadomie o nią dbać. Dzięki niej dowiesz się, jak określić swój typ skóry i nauczysz się japońskiego rytuału piękna. Znajdziesz również kilka cennych wskazówek dotyczących diety, ćwiczeń i makijażu.

Minimalizm w idealnym wydaniu! Bodymaps tworzy kostiumy dla kobiet, którym zależy na dobrej jakości i niepowtarzalnym kroju. Model, który wybrałam, nawiązuje do klasycznych strojów gimnastycznych. Odcięcie pod biustem modeluje sylwetkę, a szerokie ramiączka i konstrukcja dekoltu sprawia, że kostium pewnie leży na ciele.