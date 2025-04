Chyba pierwszy raz nie miałam problemu z wyborem produktów do tego zestawienia. W tym miesiącu nie miałam najmniejszej wątpliwości, jakie rzeczy zasługują na wyróżnienie.

Torebki i koszyki wykonane z bambusa lub rafi pojawiają się w trendach na sezon wiosna-lato 2018. Ja w tym roku stawiam na mały kuferek z najnowszej kolekcji Mango. Jest niewielki, ale mieszczą się w nim wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy.

Nigdy nie byłam przekonana do płatków pod oczy i zawsze podchodziłam do nich z dystansem. Oczywiście testowałam już wiele produktów tego typu, ale według mnie zupełnie nic nie dawały.

Po użyciu płatków pod oczy marki Patchology skóra w okolicy oczu staje się nawilżona i delikatna. Cienie pod oczami znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a to wszystko bez najmniejszego wysiłku. Producent zaleca nakładać płatki na 5 minut, ale ja pozostawiam je na znacznie dłużej - 25-30 minut. Ich jedyną wadą jest wysoka cena.