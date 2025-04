Zimą najchętniej zapadłabym w zimowy sen i obudziła się dopiero wiosną. Nie lubię szarych i pochmurnych dni, śniegu, pluchy, zimna oraz mrozu. Na ten czas przygotowuje się bardzo precyzyjnie i jestem gotowa na każdą pogodę. Nie wyobrażam sobie tego czasu bez ciepłego płaszcza, grubego swetra, śniegowców, czapki, szalika i rękawiczek.

Reklama

TOP 5 na grudzień 2017 - wybór redaktor działu Uroda

1. Różowy sweter Mango, cena, ok. 229 zł

Ciepły sweter to najważniejszy element jesienno-zimowej garderoby. Jest idealny na zimowe dni i sprawia, że łatwiej przetrwać nawet największe mrozy.

Jeszcze niedawno różowy sweter omijałabym szerokim łukiem, ale teraz chcę go mieć w swojej szafie. Mam zamiar nosić go do rozkloszowanych spódnic midi i kozaków lub łączyć go z wygodnymi dżinsami i ocieplanymi butami.

2. Czarny worek Skinissimo, cena, ok. 380 zł

Torebki to moja mała słabość! Jakiś czas temu przestałam kupować modele dostępne w popularnych sieciówkach. Teraz stawiam na małe polskie marki, które tworzą ciekawe rzeczy w przystępnych cenach. Czarny worek marki Skinissimo jest na mojej liście zakupów.

3. Czarne botki na brokatowym obcasie Loft37, cena, ok. 690 zł

Uwielbiam klasyczne ubrania z modnym akcentem. Brokatowy obcas to rzecz, która rzuca się w oczy i jest urozmaiceniem nawet najbardziej klasycznej stylizacji. A buty, które wpadły mi w oko, są stworzone przez polską markę. Czy można chcieć więcej?

Nie wyobrażamy sobie bez nich Bożego Narodzenia! Mamy dla was 13 świątecznych swetrów z aktualnych kolekcji

fot: 1. Różowy sweter Mango, cena, ok. 229 zł; 2. Czarny worek Skinissimo, cena, ok. 380 zł; 3. Czarne botki na brokatowym obcasie Loft37, cena, ok. 690 zł; 4. Czerwona sukienka Zaquad, cena, ok. 650 zł; 5. Granatowy płaszcz Zara, cena, ok. 399 zł

4. Czerwona sukienka Zaquad, cena, ok. 650 zł

Kiedyś nie byłam w stanie patrzeć na czerwone ubrania, ale z wiekiem wszystko się zmienia i teraz mogłabym mieć w szafie tylko ten kolor. Tym razem zakochałam się w czerwonej sukience, która wygląda jak marynarka. Mam zamiar nosić ja do zamszowych muszkieterek na wysokim obcasie.

5. Granatowy płaszcz Zara, cena, ok. 399 zł

Granatowy płaszcz to klasyk, którego brakuje w mojej szafie. Będzie idealny na cieplejsze zimowe dni, ale sprawdzi się również wczesną wiosną i późną jesienią.

Reklama

Wybrałyśmy 16 grudniowych nowości z sieciówek