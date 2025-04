Modna kurtka wcale nie musi być droga. Jeśli wypatrzyłaś sobie już jakiś model, ale odstraszyła cię jego cena, to poczekaj na Black Friday, który będzie 26 listopada. Niektóre sklepy już zaczynają wyprzedaże jak na przykład Reserved czy Top Secret. Warto więc zacząć rozglądać się za kurtkami w promocyjnych cenach. Mamy dla ciebie pięć stylowych modeli do wyboru. Ceny już od 69,99 zł!

Zaczniemy od najtańszego modelu w naszym zestawieniu, czyli pikowanej kurtki Reserved, którą kupimy teraz za 69,99 zł. Jest to model bez kaptura, który ma wypełnienie z recyklingu. Mimo że jest dosyć lekka, doskonale chroni przed zimnem. Jednak warto założyć pod nią cieplejszy sweter. Jeśli nie lubisz różowego, ten model kurtki dostaniesz też w trzech innych kolorach: musztardowy, blado-zielony i czarny.

fot. różowa pikowana kurtka / reserved.com

Absolutnym hitem wyprzedaży w Born2be stała się niebieska kurtka pikowana z różowym futerkiem. To niebanalna propozycja dla kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu, ale z klasą i smakiem. Kurtka ma naprawdę piękny odcień, a jej fason doskonale dopasowuje się do sylwetki. Sięga mniej więcej do połowy bioder. Ciepła i modna. Dostępna do rozmiaru 5XL! Ze specjalnym kodem do kupienia nawet za 132 zł.

fot. niebieska kurtka z futerkiem / born2be.pl

Kolejną propozycją jest bardzo ciepła kurtka puchowa marki Sprandi. Obecnie kupimy ją aż o 30% taniej, co daje naprawdę przystępną cenę. Kurtka ma wstawki z imitacji skóry na rękawach i ramionach, dzięki czemu wygląda oryginalnie i elegancko zarazem. Ma również duży kaptur, który doskonale chroni przed mrozem. Oprócz tego jest ponadczasowa za sprawą klasycznego, czarnego koloru. Inwestycja na lata!

fot. czarna puchowa kurtka Sprandi / modivo.pl

Bardzo stylową opcją jest także pikowana kurtka Top Secret z paskiem. Wiązanie w pasie doskonale zaznacza talię i maskuje szerokie biodra. Kurtka ma także powiększoną stójkę, która z powodzeniem zastąpi szalik. Jest bardzo kobieca i elegancka. Idealna na co dzień i na specjalne okazje. Obecnie kupimy ją na wyprzedaży za 159,99 zł.

fot. kurtka pikowana z wiązaniem / topsecret.pl

Na koniec proponujemy jeszcze niebieską kurtkę typu puffer. Kurtki puffer to obecnie bardzo gorący trend sezonu. Znajdziemy je w ofercie wielu marek. Model z oferty Cropp kosztuje tylko 119,99. Możesz też skorzystać z dodatkowego rabatu -20% i kupić ją jeszcze taniej. Jej piękny kolor z powodzeniem ożywi każdą jesienną i zimową stylizację.

fot. kurtka typu puffer / cropp.com

