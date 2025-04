Za kilka tygodni wybieram się na wesele, więc jestem na etapie wybieranie odpowiedniej sukienki i butów. Muszę przyznać, że znalezienie odpowiednich rzeczy, to bardzo trudne zadanie. A dodam jeszcze, że tym razem postanowiłam zacząć bardzo przewrotnie, bo kompletowanie zestawu rozpoczęłam od butów, które jednocześnie mają być dominującym elementem stylizacji.

Reklama

Synoptycy zapowiadają upały, a my wybieramy najładniejsze sukienki na gorące dni

1. Buzka zdobiona kwiatowym motywem SI MI, cena, ok. 480 zł

Już wiele razy mówiłam, że w tym sezonie oszalałam na punkcie kwiatowych motywów i falbanek. Ostatnio moją uwagę zwróciła błękitna koszula zdobiona kwiatowym motywem polskiej marki SI MI. Jest w niej coś nieoczywistego, a jednocześnie przyciągającego wzrok. Będę nosiła ją do klasycznych dżinsów i sandałków na obcasie.

2. Pojemna torba Zara, cena, ok. 199 zł

Latem zawsze wybieram pojemne torby wykonane z materiału. W tym roku zakochałam się bez pamięci w torbie z najnowszej kolekcji marki Zara. Mogę wrzucić do niej wszystkie potrzebne mi w ciągu dnia rzeczy, a do tego wygląda modnie i stylowo. Dla mnie bomba!

Fokus na trend: odkryte ramiona

1. Buzka zdobiona kwiatowym motywem SI MI, cena, ok. 480 zł; 2. Pojemna torba Zara, cena, ok. 199 zł; 3. Sandały na słupku Badura, cena, ok. 429,99 zł; 4. Kolorowa koszula damska Lambert, cena, ok. 399,90 zł; 5. Sandały na obcasie Baldowski, cena, ok. 546 zł

3. Sandały na słupku Badura, cena, ok. 429,99 zł

Kiedyś Badura kojarzyła mi się z butami dla mojej mamy i babci, ale od kilku sezonów marka zaskakuje. Teraz bardzo chętnie sama zaglądam do salonów i szukam czegoś odpowiedniego dla siebie.

W kolekcji na sezon wiosna-lato 2017 znajdziecie bardzo dużo stylowych sandałów na obcasie. Mnie szczególnie spodobał się model na słupku z zapięciem wokół kostki. Złoty akcent sprawia, że ten model doskonale wpisuje się w najnowsze trendy.

Czas na sandały! Wybrałyśmy 11 najładniejszych modeli do 100 zł

4. Kolorowa koszula damska Lambert, cena, ok. 399,90 zł

Kolorowe koszule wybieram zawsze w chłodniejsze letnie dni, ale ten model noszę zazwyczaj jako sukienkę. Zakładam do niej wygodne espadryle lub trampki i jestem gotowa do wyjścia. Jeżeli nie jesteście przekonane do mojej propozycji, to możecie nosić ją z rurkami.

5. Sandały na obcasie Baldowski, cena, ok. 546 zł

Baldowski to marka, która produkuje designerskie buty dobrej jakości, na które zwracałam uwagę już od jakiegoś czasu. Jednak zawsze wydawało mi się, że ich stylistyka jest dla mnie zbyt odważna. Wszystko zmieniło się, gdy zobaczyłam te sandały! Kobiece, seksowne, nowoczesne i eleganckie. Dla mnie ideał. Muszę mieć je w swojej szafie.

Reklama

Wystarczy jeden element, aby stworzyć najmodniejszą stylizację sezonu. Jaki?