Dżinsowy total look to jeden z wiodących trendów. W Zarze dżinsowa sukienka w stylu lat 90. kosztuje 199 zł. W PEPCO znalazłyśmy bardzo podobną za 49,99 zł.

Sukienka dżinsowa z Zary vs. sukienka dżinsowa z PEPCO

W oko wpadła nam zapinana na guziki dżinsowa sukienka midi z Zary. Na wysokości talii ma cienki pasek - również dżinsowy, a jakże. Nazwa sukienki sugeruje, że została zainspirowana stylem lat 90., a konkretnie stylizacją Britney Spears z gali AMA w 2001 roku (miała na sobie patchworkową dżinsową sukienkę do ziemi).

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Sukienka jest dostępna w rozmiarach od XS do XL i możesz ją kupić przez internet. Czy sukienka z PEPCO ma szansę ją przebić?

Nieco krótsza wersja dżinsowej szmizjerki z Zary znalazła się w ofercie sklepów PEPCO. Jest równie ładna, ale 3 razy tańsza. Kosztuje tylko 49,99 zł. Warto zaznaczyć, że sukienka z PEPCO jest wykonana w 100% z bawełny i jest dostępna w rozmiarach od 36 do 44.

Jak stylizować szmizjerkę?

W wersji na co dzień i weekend możesz zestawić ją z trampkami, torbą XXL i masywnymi kolczykami. Do pracy możesz ją nosić z balerinami, elegancką torebką i delikatną złotą biżuterią. Jeżeli masz długie włosy, to zepnij je w klasycznego koka tuż nad karkiem.

Chcesz ją założyć na randkę z ukochanym? Zestaw ją z sandałkami na drewnianej podeszwie, torebką listonoszką i kolorowymi bransoletkami.

W chłodniejsze dni noś ją z zamszowymi kozakami na słupku i długim kardiganem XXL. Jeżeli lubisz malować usta, to podkreśl je szminką w wyrazistym kolorze. A może lubisz eksperymentować z modą? Szmizjerkę noś do wąskich spodni, zamiast bluzki lub tuniki.

Do jakiej figury pasuje szmizjerka?

Tradycyjna szmizjerka to zapinana na guziki sukienka z kołnierzykiem, długi rękawem i makietami. Zazwyczaj ma dopasowaną górę a dół delikatnie rozszerzony. Najczęściej nosi się ją z paskiem na wysokości talii.

Pasuje do praktycznie każdej figury. Ta prosta forma optycznie wydłuża i wyszczupla sylwetę. Dekolt w kształcie litery „V” w mgnieniu oka wydłuża szyję. Powinny na nią uważać jedynie kobiety z dużym biustem - guziki mogą się niestety czasem rozpinać.

