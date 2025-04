Sukienka o długości maxi to element garderoby, do którego przekonuje się coraz więcej kobiet. Zerknij na naszą propozycję, która jest w świetnej cenie i dobrej jakości.

Sukienka z wiskozy na ramiączkach w modny wzór

Podczas aktualnych promocji warto skierować wzrok na sklepy outletowe: niekiedy ich oferta cenowa może śmiało konkurować z produktami w aktualnych gazetkach, i to takich sklepów jak Lidl czy PEPCO. W ofercie sklepu Mango Outlet znalazłyśmy sukienkę o długości do kostek, która idealnie sprawdzi się wiosną i latem do klapków i sandałów, a jesienią i zimą - do swetrów czy botków.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z Mango Outlet jest nieuszkodzona, pozbawiona wad - jej niższa cena (39,90 zł) to wynik tego, że nie sprzedała się w regularnej ofercie hiszpańskiej sieciówki. Na pierwszy rzut oka wybija się modny wzór i wakacyjna kolorystyka: motyw roślinny króluje np. na bluzie z PEPCO za 29 zł. Sukienka ma ciepły odcień czerwieni podkreślający opaleniznę i jest nasycona wzorem dzikiej roślinności i kwiatów.

Sukienka wykonana jest w 95% z wiskozy (materiał doskonały na upały), po bokach ma rozcięcia kończące się na wysokości połowy uda. Zaletą są dość grube ramiączka oraz dekolt na plecach zwieńczony dziewczęcą kokardą. Kupisz ją w rozmiarze od XS do L.

fot. Materiały prasowe

Odczarowana długość maxi - jak nosić długą sukienkę?

Długość 7/8 (zwyczajowo nazywana długością sięgającą do kostek) do niedawna była zarezerwowana dla kobiet wysokich, które mierzą ok. 170 cm. To prawda, że w przypadku lejących się tkanin i długich elementów garderoby wzrost odgrywa istotną rolę.

Nie oznacza to jednak, że niższe osoby nie mogą eksperymentować i pozwolić sobie na tę modną długość tym bardziej, że została ona odczarowana: letnie, delikatne i zwiewne sukienki łączymy teraz ze swetrami, bomberkami, bluzami oraz kozakami. Jeśli uważasz, że brakuje ci kilku centymetrów, by nosić sukienkę maxi, zestaw ją z kozakami na słupku, sandałkami czy botkami z ukrytym koturnem.

