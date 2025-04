Trendy zmieniają się nadzwyczaj szybko. Jeszcze nie tak dawno nie wyobrażałyśmy sobie nosić innych spodni niż rurki. Potem pojawiły się spodnie w kant, wróciły mom jeans i ku przerażeniu niektórych - kultowe w latach 2000 dzwony.

Nie da się jednak ukryć, że najbardziej lubimy spodnie ze zwężaną nogawką. Najlepiej wyglądają na nodze, a do tego pięknie ją wyszczuplają. Niezależnie od tego, czy to modne ostatnio cargo pants czy mom jeans, kochamy je w każdej formie.

Spodnie z balonową nogawką nie od razu przypadku nam do gustu, ale z czasem całkowicie straciłyśmy dla nich głowę. Spodnie o kroju slouchy świetnie sprawdzą się na co dzień. Możesz je kupić w Zarze - i to w bardzo niskiej cenie. Jak wyglądają?

Spodnie typu slouchy, cena z 139 zł na 59,90 zł

Nie bój się, że te spodnie poszerzą nadmiernie biodra. Wbrew pozorom wcale nie zaburzają proporcji sylwetki. Świetnie będą wyglądać z obcasami oraz obcisłymi koszulkami.

fot. Materiały prasowe

W tym sezonie powracaj mnóstwo trendów z poprzednich dziesięcioleci, na przykład koszulki bez rękawów. Jeszcze niedawno większość z nas patrzyła na nie krzywo, ale trzeba przyznać, że koszulka w prążki świetnie komponowałaby się ze spodniami z Zary. Obcisła koszulka wygląda z nimi dobrze przede wszystkim dlatego, że odwraca uwagę od szerokich nogawek.

Wybieraj spodnie jeansowe (w końcu jeans jest nieśmiertelny), ale nie bój się też innych tkanin i kolorów. Beż, khaki oraz karmelowy kolor będą wyglądać równie dobrze. Nie bój się również ściągaczy w nogawkach, a także dużych kieszeni w stylu odzieży roboczej. One są hitem tej wiosny.

