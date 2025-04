Lniany kombinezon to must have letniej garderoby. Jest modny, ale również lekki i przewiewny, dzięki czemu doskonale sprawdza się w czasie upałów. To rzecz, którą pokochały infulencerki z całego świata.Teraz modowy bestseller możesz kupić w Lidlu.

Modne lniane kombinezony na lato w ofercie Lidla

Ubrania z Lidla cieszą się ogromną popularnością. Tym razem hitem okazały się lniane kombinezony, które pojawiły się w sklepie internetowym. Są doskonałe na lato, nie tylko idealnie wpisują się w trendy na lato 2020, ale również są bardzo praktyczne. Przewiewny materiał z dodatkiem lnu to idealny wybór na gorące dni. Taki kombinezon sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w czasie wakacji.

Kombinezony są dostępne w dwóch wariantach: beżowym w delikatne paski oraz czarnym. Oba mają gumkę z tasiemką do wiązania na wysokości talii, a także boczne kieszenie. Dodatkowo jasny kombinezon ma regulowane ramiączka, a czarny - urocze wiązanie na plecach.

Lniane kombinezony są dostępne w rozmiarach od 34 do 46. Ich cena to 34,99 zł. Numer artykułu w sklepie internetowym Lidla to 100290269.

Jak nosić kombinezon? Możliwości jest wiele. Możesz zestawiać go z lekkimi sandałkami lub klapkami. Idealnym uzupełnieniem takiej stylizacji będzie wiklinowy koszyk lub torebka z rafii. Możesz również również postawić na miejski look, łącząc kombinezon ze stylowymi sneakersami i modnym plecakiem.

