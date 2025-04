Moda w niskich cenach - to lubimy najbardziej. Nowy sezon zwykle zaczynamy od zakupu nowego płaszcza. Gdzie kupić modny i tani? Najlepiej zajrzeć do sieciówek, gdzie wciąż trwa ostatni etap zimowych wyprzedaży. W H&M znalazłyśmy 3 płaszcze, które doskonale wpisują się w trendy na wiosnę i lato 2020.

Reklama

Żółty dwurzędowy płaszcz, cena ok. 179,00 zł (wcześniej 229,99 zł)

Płaszcze na wiosną z H&M zawsze się sprawdzają. Projektanci marki dbają, by idealnie wpisywały się w trendy. Dokładnie taki jest płaszczyk dwurzędowy z miękkiej, przyjemnie otulającej tkaniny. Jest ciepły, więc sprawdzi się okresie przejściowym, kiedy na kurtkę puchową będzie już zbyt ciepło. Uwagę przykuwa musztardowożółty kolor, który będzie jednym z najmodniejszych odcieni nowego sezonu.

Granatowa parka, cena ok. 119,90 zł (wcześniej 149,99 zł)

Parka to praktyczne i wygodne okrycie, które idealnie pasuje do miejskiego stylu. Ta z H&M jest lekko watowana, więc sprawdzi się w czasie chłodniejszych dni. Ma kaptur, boczne kieszenie i ściągacz, który pozwoli zaznaczyć talię. Ten model będzie pasował do jeansów, sneakersów i torebki typu shopper. Nam podoba się również kolor granatowy, który jest mniej oczywisty od czerni, lecz równie stylowy.

Beżowy trencz, cena ok. 229,00 zł (wcześniej 299,00 zł)

Absolutna klasyka gatunku, czyli długi, beżowy trencz, który idealnie uzupełni wiele stylizacji. Będzie pasował zarówno do eleganckich biurowych zestawów, jak i miejskich stylówek. Równie dobrze możesz go nosić z białymi koszulami i ołówkowymi spódnicami, jak i jeansami i bluzami. Wszystko zależy od twojej modowej wyobraźni. Trencz to ponadczasowy płaszcz, więc warto go kupić, szczególnie, jeśli można to zrobić taniej.

Szukasz modnych ubrań na jesień? Na Modago.pl znajdziesz najmodniejsze płaszcze damskie.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:

Ta sukienka z H&M ma najmodniejszy zwierzęcy wzór wiosny. Nie jest to panterka...

Ta spódnica z H&M wyczaruje talię w kilka sekund. Internautki oszalały na jej punkcie

Kurtka z H&M nowym hitem Instagrama. Jest modna, ale wzbudza kontrowersje...

Ten klasyczny sweter z H&M podbija Instagram. Kosztuje tylko 79 zł