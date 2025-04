Jegginsy kojarzą się nam przede wszystkim z wygodnym strojem na niezobowiązujące okazje, ale jak się okazuje, mogą także stworzyć nawet eleganckie stylizacje. Warto mieć je w swojej szafie - w końcu kto by się oparł tak wygodnym, a jednocześnie uniwersalnym spodniom?

Jeśli szukasz jegginsów, które będziesz nosić także poza domowym zaciszem, wybierz model z dobrej jakości bawełny - na przykład z domieszką wiskozy. Dzięki temu nie tylko będą dobrze wyglądać, ale przede wszystkim nie stracą kształtu po kilku praniach.

W Lidlu i H&M znalazłyśmy wyjątkowo ładne modele, w których zupełnie się zakochałyśmy. Jedyna różnica między nimi? Cena. Te z Lidla kosztują 34,99 zł, podczas gdy te z H&M - 129,99 zł. Czy to jednak znaczy, że są podobnej jakości?

Jegginsy z Lidla i z H&M - które ładniejsze?

Szczerze mówiąc, zupełnie nie możemy się zdecydować. Gdyby nie to, że dzieli je prawie 100 złotych różnicy, chętnie kupiłybyśmy obie pary.

fot. Materiały prasowe H&M/materiały prasowe Lidl

Jegginsy z H&M mają subtelne kieszonki ze złotymi, eleganckimi suwakami. Te z Lidla nie są wyposażone w kieszenie, ale mają inną dużą zaletę - dzięki elastycznym wstawkom w pasie doskonale maskują mankamenty figury. Wyszczuplają sylwetkę jak żadne inne!

Do czego nosić jegginsy? Na co dzień świetnie sprawdzą się z oversizowym swetrem lub luźną koszulą. Na półoficjalne okazje możesz spokojnie założyć do nich marynarkę i biały t-shirt. Jegginsy będą świetnie wyglądać z botkami, ale latem możesz założyć do nich także baleriny i sandały.

