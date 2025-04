Nic tak nie pomaga w wyszczupleniu sylwetki jak trapezowa spódnica. Doskonale podkreśla talię, a dzięki delikatnie rozkloszowanemu krojowi wyszczupla nogi. Teraz genialną jeansową spódnicę o trapezowym kroju kupisz w Biedronce i H&M.

Obydwie mają trapezowy krój, są zapinane na guziki i mają niebieski kolor. Różnią się tylko ceną. Model z Biedronki kosztuje tylko 34,99 zł, a ten z najnowszej kolekcji H&M aż 99,99 zł. Jak wyglądają? Sama zobaczysz, że ciężko je odróżnić.

Trapezowa jeansowa spódnica z Biedronki czy z H&M - która ładniejsza?

Obie jeansowe spódnice mają ciekawy detal w postaci zapięcia na guziki. W tym sezonie to absolutny hit! Nosimy je nie tylko na spódnicach, ale przede wszystkim na bluzkach - szczególnie tych obcisłych w stylu lat 90. i wczesnych 2000.

fot. Materiały prasowe Biedronka/Materiały prasowe H&M

Oba modele mają po bokach spore kieszenie i sięgają do połowy uda. Jeansowa spódnica z Biedronki ma intensywny niebieski odcień, podczas gdy spódnica z H&M ma mocniejszy efekt sprania.

Jeansowa spódnica z Biedronki jest dostępna w rozmiarach od S do XXL, zaś ta z H&M - od 32 do 50. Obie uszyte są z czystej bawełny, przyjemnej w dotyku i niepodrażniającej nawet bardzo delikatnej skóry.

Jak nosić trapezową jeansową spódnicę?

Ten model spódnicy jest wyjątkowo prosty w stylizacji, ale warto pamiętać o kilku trikach, dzięki którym jej wyszczuplający efekt będzie jeszcze bardziej widoczny. Przylegające bluzki będą wyglądać z jeansową spódnicą doskonale, ale nie każdy czuje się komfortowo w takim zestawie. Oversizowa bluza typu crewneck będzie wyglądać z trapezową spódnicą równie dobrze, a jednocześnie doskonale zatuszuje mankamenty figury.

Na co dzień świetnie sprawdzi się też zwiewna koszula z miękkiego materiału - pamiętaj jednak, by koniecznie włożyć ją do środka.

Jeansowa spódnica będzie świetnie pasować do wysokich botków w stylu kowbojek, a w gorące dni załóż do niej krótkie tenisówki lub sneakersy.

