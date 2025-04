Wiosna czai się za rogiem, a my przebieramy nogami na myśl o odświeżeniu garderoby. W sieciówkach znajdziesz niezliczoną ilość modeli dżinsów z prostą nogawką - czy zamienić na nie ulubione rurki? Nie ryzykuj bólem portfela - znalazłyśmy w PEPCO świetne dżinsy w niskiej cenie.

Dżinsy z PEPCO za 39,99 zł

W aktualnej gazetce sklepu PEPCO można wyszukać tanią alternatywę dżinsowej sukienki, bez której nie wyobrażamy sobie wiosenno-letnich miesięcy, ciekawe dodatki do domu, wyszczuplające jegginsy, a także... dżinsy o kroju slim z podwijanymi nogawkami.

Co wyróżnia dżinsy z PEPCO? Nie ma co się oszukiwać, że fason jest niespotykany, bo nie jest - i to jest właśnie dużym plusem tych spodni. Naszą uwagę przykuły podwijane nogawki i świetny - nie za jasny, ani nie za ciemny - klasyczny odcień niebieskiego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że oczami wyobraźni widzimy już, jak zestawiamy je ze sportowymi butami Adidas.

fot. Gazetka PEPCO

Niekwestionowaną zaletą jest cena - w Zarze czy w H&M możesz upolować dżinsy na wyprzedażach czy promocjach sezonowych, ale jeśli model naprawdę jest bestsellerowy, to spodnie w dobrej cenie znikają jak ciepłe bułeczki i trudno trafić swój rozmiar. Regularne ceny dżinsów to zawsze ok. 100 zł i więcej.

Dżinsy z PEPCO występują w rozmiarach 36-44, są bawełniane z domieszką elastanu i mają 5 kieszeni. My biegniemy do sklepu, bo bardzo możliwe, że spodnie znikną z końcem lutego. Pojawiły się w gazetce ważnej do 26.02.2020 i najpewniej szybko się sprzedadzą.

