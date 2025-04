Eleganckie i kobiece topy to element obowiązkowy w letniej garderobie. Można nosić je zarówno na wakacyjne imprezy, jak i na biurowe spotkania. Jeden z najładniejszych topów w nowych kolekcjach sieciówek udało nam się znaleźć w H&M za 39,90 zł.

Krótki bawełniany top z H&M za 39,90 zł

Propozycja szwedzkiej sieciówki ma wszystko, co powinna mieć bluzka idealna. Dekolt karo podkreśla i uwydatnia biust, sprawdzając się zarówno u kobiet w mniejszym rozmiarze, ale też tych hojniej obdarzonych przez naturę. Krótki i luźny krój ukryje niedoskonałości, jednocześnie wyraźnie zaznaczając talię.

fot. Materiały prasowe, krótki zielony top z H&M, cena 39,90 zł

Ten top może się jednak u ciebie nie sprawdzić, jeśli nie lubisz pokazywać brzuszka i nie czujesz się komfortowo z eksponowaniem tej części ciała. Jeśli mimo to nie chcesz z niej rezygnować, wystarczy, że będziesz nosiła top ze spodniami lub spódnicą z wysokim stanem. Dzięki temu proporcje zostaną zachowane, a to, co powinno być ukryte, pozostanie ukryte.

Top z H&M ma. bufiaste rękawy wykończone gumką. Taką samą, jaka podkreśla dolną krawędź bluzki. Wykonany jest w 100% z bawełny, więc jest lekki i przewiewny - idealny na lato. Dostępny jest w 4 różnych wersjach kolorystycznych: zielonym, białym, wzorze w cytryny i wzorze w pastelowe kwiaty. Do wyboru masz rozmiary od XS do XXL. Kusi również wyjątkowa niska cena. Za top zapłacisz tylko 39,90 zł! To propozycja nie do odrzucenia.

Z czym nosić krótki top?

Propozycję szwedzkiej sieciówki możesz zestawić np. z pastelowymi spodniami z talią paper bag za 79,90 zł. W tym połączeniu twoje nogi będą wyglądały na znacznie dłuższe i szczuplejsze. A jeśli dorzucisz do tego modne sandałki z CCC, które są hitem Instagrama, zyskasz stylizację idealną.

Krótki top z bufkami możesz też włożyć do spódnicy w grochy z Reserved za 89,90 zł. Dołącz do tego klasyczne trampki z Lidla za 39 zł, ponadczasową ramoneskę z Zary za 89,90 zł i już. Masz gotowy zestaw inspirowany latami 60-tymi.

