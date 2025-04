Sweter lub golf w panterkę to niezbędnik w szafie kobiety kochającej modę. Ten z PEPCO ma dużą zawartość przyjemnej wiskozy, odpowiedni krój i cenę - kupisz go za 20 zł i nie będziesz żałować ten skromnej inwestycji.

Sweter z golfem w panterkę na jesień



Jesienią najbardziej oczywistym wyborem są ciemne barwy i stonowana kolorystyka - obserwując trendy w modzie na jesień-zimę 2020/2021, te odcienie będą wciąż na czasie, ale będą przeplatać się z nimi printy, które pamięta się z poprzednich sezonów - w tym panterka. Prezentowałyśmy już spódnicę w panterkę z H&M oraz bluzę z Lidla w animalistyczny wzór. Nie mogłyśmy przejść obojętnie obok modnego, kobiecego golfu z PEPCO za 20 zł:

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Sweter z golfem w panterkę jest utrzymany w czarno-brązowej kolorystyce, ma prosty krój, długie rękawy i jest wykonany z przyjemnej w dotyku wiskozy. Możesz nosić go do kardiganu, camelowego płaszcza, marynarki czy futrzanej kamizelki z PEPCO. Pamiętaj, by pozostałe elementy stylizacji były gładkie i w korespondujących z golfem z PEPCO kolorach. Gwarantujemy, że będziesz wyglądać modnie i seksownie - półgolf już jest hitem na Instagramie!

Kupiłam i na pewno to będzie świetne połączenie, zarówno do sportowej jak i eleganckiej stylizacji.

Golfik już kupiłam, przepiękny.

