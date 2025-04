Kolejna okazja cenowa w Lidlu. Dyskont od dawna proponuje dobrej jakości ubrania w niskich cenach. Ostatnio pisałyśmy mi.n. o eleganckich sukienkach do pracy czy modnych ramoneskach z Lidla. A teraz w ofercie Lidla pojawił się klasyczny płaszcz w kratę, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Ten model jest nie tylko modny, ale także kosztuje niewiele.

Elegancki płaszcz w kratę z Lidla

Elegancki płaszcz w kratę doskonale łączy w sobie klasykę i minimalizm. Ma prosty, ponadczasowy fason, który dobrze wygląda na każdej sylwetce. Do tego wzór w kratkę, który nigdy nie wychodzi z mody. To deseń, który stanowi kwintesencję elegancji. Jest dopuszczany w formalnych stylizacjach, lecz obecnie styliści zalecają, by nosić go również do zestawów z casualowym lub nawet sportowym sznytem.

Płaszcz ma długi, rewersowy kołnierz, dwie kieszenie z patką oraz zapięcie na 1 guzik. Wzór w bieli i czerni przełamany jest wyrazistą czerwienią. Model jest dostępny w rozmiarach od 34 do 44. Można go kupić w sklepie internetowym i kosztuje tylko 111 zł.

Jak nosić płaszcz w kratę? Możliwości jest wiele. Dobrym pomysłem jest łączenie go z innym klasycznymi ubraniami: spódnicami ołówkowymi, cygaretkami, koszulami i marynarkami. Uzupełnieniem takiego zestawu mogą być eleganckie szpilki, czółenka lub botki na obcasie.

W wersji casualowej można sobie pozwolić na znacznie więcej np. stylizacja z jeansami typu boyfriend, bluzą i sneakersami. Do tego koniecznie szalik XXL oraz modny plecak w miejskim stylu. Inny pomysł to look ze zwiewną sukienką, sztybletami i torebką typu shopper.

