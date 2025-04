Najnowsze trendy coraz częściej mają swoje źródło... na Instagramie. To właśnie w mediach społecznościowych można obserwować, co jest obecnie modne. Wystarczy śledzić profile znanych influencerek i blogerek, które chętnie dzielą się w sieci swoimi stylizacjami.

Codziennie przeglądamy dla was Instagram, by na bieżąco informować o modowych nowikach. Nasze najnowsze odkrycie to sweter z nowej kolekcji H&M, który pozornie jest zupełnie zwyczajny, ale wyróżnia go pewien stylowy detal.

Hitowy sweter w paski z H&M

Najnowszy hit Instagrama pochodzi z aktualnej kolekcji szwedzkiej sieciówki, w której znalazło się wiele najmodniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2020. Wśród modnych wzorów na nadchodzące miesiące nie mogło zabraknąć stylowych pasków. To właśnie ten klasyczny deseń zdobi bestsellerowy sweterek.

fot. Materiały prasowe

Sweter jest bardzo miękki, komfortowy w noszeniu, dzięki dobremu składowi materiałowemu z bawełną. Ma szeroki ściągasz wokół szyi oraz luźny, krótki dół, który będzie idealnie pasował do spodni z wysokim stanem. Elementem wyróżniającym są złote guziki. Obecnie złoto jest bardzo modne, więc taki akcent jest bardzo pożądany. Cena tego modelu to 79,99 zł.

Sweter w paski to doskonałe uzupełnienie wielu codziennych stylizacji. Będzie pasował do jeansów, kulotów i innych rodzajów spodni. Dobrze będzie wyglądał również ze spódnicami np. plisowanymi.

Latem - w chłodniejsze dni - będziesz go mogła nosić do białych szortów. Wraz z nowym sezonem wraca styl marynarski, więc paski sprawdzą się idealnie. Zanim za oknami zrobi się ciepło, możesz nosić te sweterek do czarnych cygaretek i botków w tym samym kolorze. To idealny zestaw nawet do pracy!

