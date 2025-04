Trudno wyobrazić sobie sezon wiosenno-letni bez ciuchów w paski. Ten marynistyczny wzór od razu nasuwa na myśl widoczek z morzem w tle i cudowną wakacyjną atmosferę. Czy wiesz jak je nosić, by wyglądać wspaniale?

Sweter w pionowe czy poziome paski?

Pionowe paski są szalenie modne w tym sezonie, a dodatkowo optycznie wysmuklają i wydłużają sylwetkę. Sweter zdobiony tym wzorem "wyciągnie" zbyt krótki stan, sprawi, że biust wyda się mniejszy, a szyja dłuższa.

Mniej łaskawe dla sylwetki są poziome prążki, bowiem poszerzają sylwetkę. Nie oznacza to jednak, że panie size plus powinny go kategorycznie unikać. Wystarczy, że wzór będzie stonowany i nieco mniejszy, a na pasiastą bluzkę czy sweterek narzucą dłuższą kamizelę lub żakiet.

Jak nosić swetry w paski?

Zawsze trafioną opcją to zestawienie ich z dżinsami. Jeśli dodasz do nich trampki czy slippersy, będą doskonałe na weekendy. Możesz też nadać im bardziej miejski charakter – do swetra w pasy włóż proste cygaretki i dodaj szpilki lub mokasyny oraz niewielką torebkę.

I jeszcze wersja bardziej szykowna – wybierz pasiasty sweterek przy ciele i noś go do ołówkowej spódnicy i klasycznych czółenek.

Modne swetry i kardigany w paski C&A

W najnowszej kolekcji znalazłyśmy mnóstwo ciekawych propozycji. Wpadł nam w oko sweterek z turkusowymi mankietami – bardzo oryginalny. Niezły jest też różowy z dzianinowym paskiem, również z prążkowanym deseniem oraz czarny z ozdobnymi falbankami na ramionach. A jeśli cenisz sobie wyjątkową jakość, może spodobać ci się kaszmirowy sweter – to może być dobra inwestycja na wiele sezonów!

