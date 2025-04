Proste i klasyczne trampki każda z nas powinna mieć w swojej garderobie. Pasują do każdej stylizacji, a do tego są tak wygodne, że możesz śmiało nosić je od rana do późnego wieczora. Już dawno przestały to być buty do chodzenia na siłownię lub spacer. Trampki trafiły na salony i mają się tam świetnie.

Teraz możesz je kupić w CCC i to w bardzo atrakcyjnej cenie. Wyglądają zupełnie jak kultowe Conversy, czyli najpopularniejsze trampki na świecie, uwielbiane przez celebrytki i influencerki. Kosztują tylko ułamek ceny popularnego modelu. Zamiast 240 zł zapłacisz za nie 69,90 zł.

Trampki damskie Sprandi z CCC

To idealne buty zarówno na wiosnę jak i na wakacje. Są przewiewne i bardzo lekkie, więc możesz nosić na co dzień bez obaw, że twoje stopy będą szybko się męczyć i nie będą mogły oddychać.

Trampki z CCC są nie tylko wygodne, ale też pasują do wszystkiego. Dodają stylizacjom casualowego sznytu i sprawiają, że całość wygląda młodzieżowo i bardzo dziewczęco. Nic dziwnego, że tego typu buty nigdy nie wychodzą z mody i królują niepodzielnie od wielu sezonów.

Propozycja CCC jest dostępna w wersji przed kostkę, która jest lepsza niż długie trampki skracające optycznie nogi. Możesz kupić je w 3 różnych kolorach: klasycznej czerni, ognistej czerwieni lub modnej ostatnio słonecznej żółci. Cena? Bajecznie niska. Trampki kupisz już za 69,90 zł.

Z czym nosić trampki z CCC?

Trampki z CCC w stylu Converse doskonale będą wyglądać z jeansami, i to zarówno klasycznymi rurkami, jak i supermodnymi pastelowymi spodniami z talią paper bag z H&M. Warto też założyć do nich hit tego sezonu, czyli sukienkę w grochy za 79,90 zł.

Możesz też postawić na żółtą sukienkę z Lidla, którą pokochały kobiety z całej Polski. Dorzuć do niej trampki z CCC i klasyczną ramoneskę z Zary za 89,90 zł . Dzięki temu dziewczęca kreacja zyska rockowy pazur.

