Pierwsze letnie wyprzedaże już ruszyły. W H&M (zarówno stacjonarnie jak i online) kupisz mnóstwo ubrań i dodatków przecenionych nawet o 50%. Jedną z perełek jest urocza sukienka w panterkowy wzór. Sprawdzi się nie tylko podczas letnich upałów, ale

Sukienka w panterkowy wzór z H&M za 39,90 zł

To jedna z tych sukienek, które zakładasz i bez zbędnych dodatków jesteś gotowa do wyjścia. Jej uniwersalny krój pasuje do niemal każdej figury, a materiał z którego została uszyta jest lekki i przewiewny (nie musisz obawiać się nawet długiego rękawa - wiskoza jest niezwykle przyjemna dla ciała i „chłodna").

Sukienka ma luźny krój więc zakrywa wszystko to, co najczęściej chcemy ukryć - świetnie za to eksponuje nogi (jeśli nie zdążyłaś się jeszcze opalić, sięgnij po rajstopy w sprayu).

Sukienka o luźnym kroju z H&M, mimo że ma wymagający wzór, jest bardzo uniwersalna - da się ją stylizować na mnóstwo sposobów. Z powodzeniem możesz nosić ją do letnich sandałków czy klapek, dużych plecionych koszy i masywnych kolczyków.

Ale z racji długiego rękawa sprawdzi się również jesienią, noszona do długich, zamszowych botków, dużych skórzanych toreb i ramoneski lub dżinsowej kurtki. Jeśli chcesz podkreślić talię, wykorzystaj cienki pasek.

Stylizacja z sukienką w zwierzęce wzory

W naszym zestawie sukienka występuje w letnim, niemal plażowym wydaniu - z żółtymi klapkami z frędzelkami, małą białą torebką, złotą bransoletką z muszelkami i dużymi okularami.

Pamiętaj, że zwierzęce wzory wymagają stonowanego makijażu. Postaraj się z nim nie przesadzić - zadbaj natomiast o to, by cera była świetlista.

Co wchodzi w skład zestawu?

sukienka H&M 39,90 zł,

torebka Jenny Fairy eobuwie, cena 39,99 zł

klapki Boston Fern, cena 39,99 zł (z kodem za 29,99 zł)

okulary Bolideia, cena 29,99 zł (z kodem za 20,99 zł)

bransoletka Aquisura, cena 29,99 zł (z kodem za 20,99 zł)

Wygodne klapki z materiału w żywym kolorze to świetne urozmaicenie każdej letniej stylizacji. Dodatkowego szyku dodają im frędzelki.

Mała, biała torebka pomieści wszystkie niezbędne drobiazgi. Wykorzystasz ją nie tylko podczas letnich upałów - sprawdzi się także na wszystkich rodzinnych imprezach. Sezon wesel w pełni!

Duże okulary w zwierzęcy wzór są eleganckie i szykowne. Pasują nie tylko do sukienek, ale również dżinsowych szortów i klasycznego, białego tshirtu.

Złota bransoletka to idealnie dopełnienie letniej sukienki. Najlepiej prezentuje się przy lekko opalonej skórze.

