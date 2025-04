Wiosenna kolekcja H&M jest już w sprzedaży. Wielbicielki marki szturmem ruszyły do sklepów w poszukiwaniu potencjalnych hitów nadchodzących miesięcy. Niektóre ubrania i dodatki - choć sezon wiosenny jeszcze się nie rozpoczął - już zyskały status bestsellerów. Ostatnio świetnie sprzedają się płaszcze na wiosnę z H&M, a także sukienka w zeberkę z H&M. Teraz internautki zakochały się w spodniach, które są zdobiona najmodniejszym wzorem ostatnich miesięcy.

Spodnie w kratkę z H&M - hitem Instagrama

Spodnie mają modną długość do kostki, wysoki stan i taliowany pas. Szerokie nogawki lekko zwężają się ku dołowi. Są uszyte ze stylowej tkaniny w czerwoną kratkę. Krata to jeden z najmodniejszych wzorów na sezon wiosna-lato 2020.

Kratka to wzór, który doskonale nadaje się na oficjalne okazje. Pasuje to formalnych stylizacji np. do pracy czy na spotkania biznesowe. Jednak w tym wydaniu ma również drugie, mniej zobowiązujące oblicze. Świetnie łączy się z klasycznymi ubraniami - marynarkami, spodniami, ołówkowymi spódnicami - lecz obecnie fasony stały się znacznie nowocześniejsze.

Spodnie w kratę dają wiele możliwości stylizacji. Można je nosić w różnych wydaniach i na wiele sposobów. Styliści marki H&M zalecają, by zestawiać je z marynarką w ten sam deseń. Do tego biała koszula, szpilki i klasyczna torebka, jeśli komponujesz zestaw do pracy. Na mniej zobowiązujące okazje sprawdzi się look ze spodniami, t-shirtem z nadrukiem i sneakersami. Do tego ramoneska i gotowe! Po więcej pomysłów koniecznie zajrzyj na Instagram.

Jeżeli chcesz mieć te spodnie w swojej szafie, to musisz przygotować się na wydatek 129,99 zł. Ten element garderoby jest dostępny w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym marki.

