Przejrzałyśmy propozycje największych światowych projektantów na wiosnę-lato 2018. Z pewnością pojawiły się tam niemal wszystkie fasony spodni, ale widać pewne trendy i kierunki, którymi modne elegantki powinny podążać. Oto kilka wiodących modeli – warto mieć je w swojej szafie.

Modne spodnie na lato 2018

1. Wiązane, z wysoką talią

Chyba najbardziej popularne w tym sezonie. Mają wysoki stan, niekiedy kończący się aż pod linią biustu i przewiązuje się je paskiem lub szarfą w talii. Najpiękniejsze wypatrzyłyśmy u Isabel Marant, Tibi i Roksany.

2. Z szeroką nogawką

Zwane też popularnie szwedami. To spodnie, których nogawka mocno się rozszerza już od linii ud. Wprost bajeczne pokazali je na wybiegu: Chanel, Carolina Herrera, Ellery.

3. Dresy z lampasami

To kontynuacja trendu, który już widzimy na ulicach. Choć są to spodnie sportowe, nosi się je do eleganckich bluzek i seksownych butów na obcasie. W tym sezonie postawili na nie: Chloe, Tommy Hilfiger.

4. Dżinsy z kieszeniami licznymi

Ciekawe, jak np. u Balenciagi. Ewidentnie na weekendy, nieco nonszalanckie. Jeśli lubisz eksperymentować, zestaw je, jak Balenciaga, z bardzo kobiecymi sweterkami bliźniakami.

5. W grochy

Jest to jeden z wiodących printów sezonu, więc nie mogło go zabraknąć i na spodniach, np. u Chloe. Nostalgiczne i nieco retro – doskonałe do wizytowych kreacji

Spodnie z najnowszej kolekcji C&A

Ta popularna sieciówka od razu podchwyciła najnowsze trendy i większość z modnych spodni jest już dostępna w sklepach.

Szczególnie ciekawie prezentują się szwedy: w wersji z lnu z plecionym paskiem lub niesamowite w pasy z szerokimi mankietami. Warto też rzucić okiem na szare dresy z białymi lampasami – idealne do białej, koszulowej bluzki i szpilek lub trampek i bluzy. Romantyczki znajdą też dla siebie kobiece cygaretki w kwiaty i haftowane legginsy. Bardzo kobieco prezentują się też brązowe spodnie z zakładkami ściągnięte w talii paskiem.

