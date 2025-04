Sportowe buty powinny znaleźć się w szafie każdej kobiety – i to nie tylko tej, która prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Czasy, w których sneakersy nosiły się jedynie na siłownię lub do biegania, minęły bezpowrotnie. Teraz nikt nie spojrzy na ciebie krzywo nawet, gdy założysz je do sukienki czy nawet eleganckich spodni i prochowca.

Wśród najpopularniejszych marek sneakersów niezmiennie przodują Nike i Adidas i nie ma w końcu się czemu dziwić: są naprawdę ładne i mają ponadczasowy design. Mają jednak też małą wadę – jak na buty do zadań specjalnych kosztują dosyć sporo. My jednak znalazłyśmy w Lidlu sneakersy, które wyglądają niemal identycznie, a kosztują zaledwie ułamek tej ceny!

Buty sportowe Crivit, cena 39,99 zł

Buty w uroczym różowym kolorze sprawdzą się na wiosnę i lato. Będą doskonale pasować do jeansów lub zwiewnej, dziewczęcej sukienki, ale sprawdzą się też na siłowni ze sportowymi legginsami i topem.

Sneakersy z Lidla są wykonane z oddychającej siateczki, dzięki czemu nadadzą się nawet na duże upały (lub intensywne treningi). Wyściełane są anatomiczną wkładką, która dopasuje się do kształtu stopy. Idealne buty nawet na bardzo długie spacery! Dodatkowy komfort sprawia amortyzująca podeszwa z gumy termoplastycznej, która nie ślizga się nawet na lodzie.

Buty są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – różowej i czarno-białej z pastelowymi akcentami. Możesz je kupić w rozmiarach od 37 do 41.

