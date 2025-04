Sneakersy to idealne buty na wiosnę. Są stylowe, wygodne i bardzo uniwersalne. Przynajmniej większość z nich, bo istnieją modele, które są dość... nietypowe. Jeśli jednak lubisz modowe eksperymenty, propozycja, którą wybrałyśmy będzie dla ciebie strzałem w dziesiątkę.

Gdzie kupić kolorowe sneakersy Big Star?

Naszą uwagę przykuł ostatnio nowy model sneakersów z kolekcji marki Big Star. Dostępne są w sklepie E-obuwie, a cena to 299 zł. Co w nich wyjątkowego? Niepowtarzalny krój, jaskrawe kolory i futurystyczne dodatki. To wszystko sprawia, że te buty są niepowtarzalne i mając je na nogach z pewnością nie zginiesz w tłumie.

Do wyboru masz dwie wersje kolorystyczne sneakersów: białą i czarną. To oczywiście kolory bazowe, bo dodatki mają odcienie pomarańczowego, żółtego i czerwonego. Buty są ozdobione ciekawymi sznurowaniami, silikonowymi naszywkami i klamerkami.

fot. Materiały prasowe, sneakersy Big Star, E-obuwie, 299 zł

Ten model marki Big Star może śmiało stanąć w szranki z butami od najlepszych projektantów. Przypomina ekstrawaganckie propozycje chociażby od Balenciagi czy Gucci. Jest tak samo strojny i nietypowy.

Z czym nosić kolorowe sneakersy?

Tak wielobarwne sneakersy najlepiej będą wyglądać z prostymi i klasycznymi stylizacjami. Same w sobie są bardzo wyraziste, więc wzorzyste ubrania mogłyby je przytłoczyć. Dodaj do nich proste jeansy i biały t-shirt, albo minimalistyczną, dresową sukienkę. Będą wyglądać sportowo i nowocześnie.

