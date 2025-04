Co jakiś czas wielkie sportowe marki wypuszczają na rynek sneakersy, które rewolucjonizują świat mody. Prym wiodą tutaj przede wszystkim Adidas, Reebok i Nike. I to właśnie model tej ostatniej firmy chcemy ci dzisiaj przedstawić.

Nie bez powodu, bo Nike AirMax98 to buty, na których punkcie oszalały Instagramerki na całym świecie. W mediach społecznościowych można znaleźć tysiące zdjęć stylizacji, w których te sportowe buty grają główną rolę. Wielbicielki mody noszą je do wszystkiego i niezależnie od pory roku.

Gdzie kupić taniej Nike AirMax98?

Też możesz dołączyć ten model sneakersów do swojej kolekcji. Chociaż ich cena bez przeceny jest dość wysoka, bo kosztują ok. 750 zł, to teraz masz szansę upolować je na wyjątkowo korzystnej wyprzedaży. W sklepie e-obuwie, Nike AirMax98 kupisz nawet za 499 zł. Oszczędzasz aż 250 zł. Warto się skusić na taką ofertę.

fot. Materiały prasowe, sneakersy Nike AirMax98, E-obuwie, cena 499 zł

Do wyboru masz kilka wariantów kolorystycznych sneakersów. Nie każdy z nich jest jednak objęty przeceną. Mniej zapłacisz za model w odcieniu karmelowo-białym. To świetna propozycja, bo tak neutralne połączenie kolorystyczne sprawi, że będziesz mogła nosić te buty do wielu różnych kreacji.

Świetnie będą wyglądały przede wszystkim z dopasowanymi jeansami i camelowym trenczem. Równie dobrze poradzą sobie w zestawieniu z obcisłą dzianinową sukienką i jeansową kataną.

Sneakersy od kilku sezonów pretendują do miana najbardziej stylowych butów. W swoich kolekcjach lansują je już nie tylko sportowe marki, ale też największe domy mody. W ostatnich kolekcjach mieli je m.in. Balenciaga, Alexander McQueen i Gucci.

