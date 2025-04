Sneakersy od kilku sezonów są jednym z najpopularniejszych typów damskiego obuwia. Nosimy je do wszystkiego, a do wyboru mamy mnóstwo modeli, wzorów i kolorów. Nic jednak nie pobije absolutnej klasyki, czyli białych sportowych butów.

Właśnie takim modelem są kultowe buty marki Fila, które pokochały Instagramerki na całym świecie. Masywne sneakersy na grubej podeszwie to absolutny must have każdej wielbicielki mody. Niestety oryginalna propozycja Fila kosztuje ok. 300-400 zł. Nie każda z nas może sobie pozwolić na taki wydatek.

Gdzie kupić tanio białe sneakersy?

Jeśli marzysz o klasycznych białych sneakersach, ale chcesz zaoszczędzić, mamy dla ciebie świetną propozycję. W sklepie E-obuwie znajdziesz buty marki Kappa, które do złudzenia przypominają te od Fili. Kosztują jednak ponad połowę mniej, bo zaledwie 119 zł.

fot. Materiały prasowe, Sneakersy Kappa, E-obuwie, 119 zł

Model od Kappy jest bardzo minimalistyczny, nie ma zbędnych ozdobników i dodatków. Sprawia to, że jest bardzo uniwersalny i będziesz mogła nosić go przez wiele następnych sezonów. Musisz się jednak pospieszyć, bo buty wyprzedają się bardzo szybko i wkrótce może zabraknąć części rozmiarów.

Z czym nosić białe sneakersy?

Białe sneakersy są świetnym wyjściem, jeśli lubisz sportowy styl, ale nie lubisz zbytniej ekstrawagancji. Pasują zarówno do casualowych stylizacji, jak i tych bardziej formalnych. Możesz nosić je z cygaretkami i prostą marynarką, ale śmiało możesz je też zestawić ze zwiewną sukienką i jeansową kurtką.

Co to są sneakersy?

Sneakersy początkowo stanowiły przede wszystkim element męskiej mody sportowej. Z czasem jednak zaczęły ewoluować i podbijać rynek high fashion. Przełomem w tej dziedzinie było prowadzenie masywnych, kolorowych butów do kolekcji domu mody Balenciaga w 2018 roku. Od tego momentu sneakersy zagościły w szafie niemal każdej fashionistki.

