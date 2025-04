Chyba żadna z nas nie wyobraża sobie swojej garderoby bez modnych spodni. Są wygodne i idealne na zimę. W tym sezonie do wyboru masz kilka fasonów, które są nie tylko stylowe, ale także korzystne dla sylwetki. Na jakie się zdecydować? Zobacz kilka naszych propozycji w niskich cenach i wybierz coś dla siebie!

Spodnie z wysokim stanem to jeden z najpopularniejszych wśród kobiet fasonów. Kochamy je przede wszystkim dlatego, że pomagają optycznie wydłużyć nogi i zamaskować większy brzuszek. W odpowiedniej stylizacji maskują również szerokie biodra i podkreślają pośladki. Dzięki nim sylwetka nabiera kobiecych kształtów, gdyż podkreślają także talię. Możesz zdecydować się na model z wąskimi lub szerokimi nogawkami. Aby stworzyć kształty klepsydry postaw na model o rozszerzanych nogawkach i połącz je z bluzką wpuszczoną do środka. Spodnie rurki z wysokim stanem noś do oversize'owego swetra czy luźnej bluzki. Niektóre modele mają też stylowe wiązanie w pasie, które podkręca stylizację i potęguje efekt talii osy.

fot. spodnie z wysokim stanem / Renee, Sinsay

Absolutnym hitem sezonu są spodnie z szerokimi nogawkami. Możesz postawić na modele o ekstremalnie szerokich nogawkach jak kuloty czy długie szerokie spodnie. Takie fasony maskują masywne uda i łydki, ale będą idealnym wyborem dla wyższych i smuklejszych kobiet. Jeśli narzekasz na dodatkowe kilogramy i masywne nogi, postaw na spodnie o fasonie balloon ze ściągaczami na dole nogawek. To bardzo wygodny i korzystny dla sylwetki fason. Eleganckie spodnie rozszerzane na dole nogawek to idealny wybór dla kobiet, które chcą podkreślić kobiece kształty i wyrównać proporcje sylwetki. W tym sezonie warto postawić na modele wykonane ze skóry albo sztruksu.

fot. spodnie z szerokimi nogawkami / Renee, Reserved

Fasonem, który kochają kobiety na całym świecie jest również paperbag. Spodnie te charakteryzują się wysokim stanem i wiązaniem w pasie. Są również nieco luźniejsze w biodrach i mają zazwyczaj węższe nogawki na dole. Spodnie paperbag doskonale podkreślają talię, a wiązanie ozdabia stylizację. Oprócz tego luźniejszy w biodrach krój, pomaga poradzić sobie z mankamentami sylwetki w tej strefie. Paperbag są też bardzo eleganckie. Z powodzeniem więc założysz je na wyjątkowe okazje do eleganckiej koszuli czy wizytowej bluzki. Najlepiej nosić je tak, by wiązanie w pasie było widoczne. Polecamy łączyć je z butami na obcasie, aby wydłużyć nogi.

fot. spodnie paperbag / Mohito, Renee

Hitem tego sezonu są także modne spodnie w kratę. To ponadczasowy wzór, który doskonale ożywia stylizację. Do wyboru masz kratę szkocką, vichy albo pepitkę. Zimą warto sięgnąć po modele wykonane z grubszej bawełny albo po dzianinowe modele z szerszymi nogawkami. Doskonale wyglądają z botkami na obcasie. Spodnie w kratę mogą też stanowić idealne uzupełnienie stylizacji do biura. Połącz je z pasującą marynarką, a stworzysz stylowy, damski garnitur. Na co dzień noś je z kardiganem lub ulubionym swetrem. Pomyśl też o modelach w żywych kolorach, które podkręcą twój zestaw.

fot. spodnie w kratę / Top Secret, Sinsay

