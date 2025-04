Jeśli uprawiasz dużo sportu, szczególnie aerobiku, joggingu czy jogi, z pewnością wiesz, jak ważne jest odpowiednie ubranie. Chociaż na początku wystarczają zwykłe legginsy i koszulka, im dłużej się jest aktywnym i im więcej serca się w to wkłada, tym bardziej się dostrzega, że warto zainwestować w specjalną odzież sportową.

Nie znaczy to jednak, że musisz wydawać na nią fortunę. Ładne, wygodne, a przede wszystkim oddychające legginsy możesz znaleźć za prawdziwy bezcen. W Lidlu znalazłyśmy model, który wygląda jak z nowej kolekcji Nike. Kosztuje tylko 39 złotych!

Legginsy sportowe z Lidla

Jakie powinny być idealne spodnie funkcyjne? Komfortowe, dobrze trzymające się na ciele, przepuszczające powietrze i wilgoć. Powinny również zachowywać kształt - kto w końcu lubi wymieniać legginsy co 3 prania?

Legginsy z Lidla są wykonane z 82% poliestru i 18% elastanu. Lycra w materiale sprawia, że dłużej zachowuje on swój kształt. Nie będą więc wypychać się na kolanach i rozciągać się nawet po praniu.

Są dostępne w trzech uroczych wzorach nawiązujących do naprawdę silnych (dosłownie!) kobiet - Super Girl i Wonder Woman. Czy można mieć lepszą motywację do ćwiczeń niż wsparcie superbohaterek? Nie sądzimy ;)

Delikatne kolorowe wstawki, wzory i panele sprawiają, że to naprawdę ładne legginsy. Często w kobiecej odzieży sportowej irytują nas neonowe kolory, bardzo mocno rzucające się w oczy wzory i dziwne, bezsensowne napisy. Jeśli więc też jesteś fanką minimalizmu w ubraniach funkcyjnych, te legginsy z pewnością są dla ciebie!

