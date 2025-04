Wśród modnych butów na zimę 2021 królują oczywiście kozaki. Trzeba przyznać, że w tym sezonie mamy do wyboru naprawdę sporo ciekawych fasonów, które nie tylko wyglądają stylowo, ale także optycznie wyszczuplają łydki! Wyprzedaże w sklepach stacjonarnych i online to doskonała okazja, aby kupić wymarzone kozaki za grosze. Wybrałyśmy dla ciebie perełki znanych marek. Może coś ci wpadnie w oko! Niektóre z nich już teraz są przecenione! PS. Jeden z przecenionych modeli bardzo przypomina nam kozaki Małgorzaty Kożuchowskiej.

Jako pierwsze polecamy ci stylowe kozaki z ociepleniem. Idealne na mrozy i zimową pluchę. Fason ten jest bardzo kobiecy. Stabilny obcas w postaci słupka skutecznie wysmukla łydkę i dodaje kilka centymetrów wzrostu. Dodatkowo grubsza, traktorkowa podeszwa zapewnia przyczepność. Kozaki mają też krótki suwak po boku, co ułatwia zakładanie. Dostępne są w aż pięciu kolorach: czarny, brązowy, biały, bordowy i granatowy. Kosztują tylko 74,99 zł!

fot. kozaki na obcasie / royalfashion.pl

Absolutnym hitem sezonu jesień-zima 2021/22 są marszczone kozaki, czyli tak zwane slouchy. Ich cholewka wygląda jakby była lekko za luźna i wykonana z lekkiego materiału, który opada, tworząc fałdki. Daje to naprawdę fajny efekt podkręcający stylizację. Nam w oko wpadły marszczone kozaki marki DeeZee. To model na dosyć wysokim słupku. Wykonane z gładkiej skóry. Dostępne w dwóch kolorach. Idealne zarówno do sukienki, jak i do spodni.

fot. marszczone kozaki / DeeZee

Na zimę 2021/22 warto wybrać również modne długie kozaki za kolano, czyli inaczej mówiąc muszkieterki. Są ciepłe, bardzo stylowe i wydłużają nogi. W tym przypadku najlepiej zdecydować się na modele wykonane z zamszu, gdyż jest on miękki i bardziej komfortowy. Piękne modele znajdziemy na przykład w ofercie R.Polański. Zamszowe długie kozaki na obcasie tej marki są obecnie w promocji. Dostępne aż w dziewięciu modnych kolorach! My polecamy szczególnie te w kolorze brązowym.

fot. długie kozaki za kolano / R.Polański

Kolejnym hitem sezonu są masywne kozaki na traktorkowej podeszwie. Fasonem przypominają odrobinę kalosze. To najnowszy hit, który podbił świat mody. Znajdziemy je w ofercie wielu marek, ale nam najbardziej spodobała się propozycja marki Roylal Fashion w postaci jasnoszarych kozaków ozdobionych złotym łańcuchem. Są niebanalne i z pewnością pomogą ci stworzyć wyjątkową stylizację. Dostępne też w kolorze beżowym i czarnym. Kosztują 124,99 zł.

fot. masywne kozaki damskie / Royal Fashion

Na koniec jeszcze propozycja dla miłośniczek eleganckich stylizacji. Marszczone kozaki na szpilce marki Jenny Fairy. Swoim wyglądem dorównują markom premium, a kosztują 107 (wcześniej 179,99 zł). Model w kolorze jasnobeżowym wygląda doskonale. Sprawdzi się do sukienki, spódnicy albo do eleganckich spodni. Możesz też sięgnąć po inne kolory jak czarny, brązowy czy szary. Są gwarancją udanej stylizacji na wiele okazji.

fot. marszczone kozaki na obcasie /Jenny Fairy

