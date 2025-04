Jeśli nie wyobrażasz sobie zimowych stylizacji bez kozaków, to dobrze trafiłaś. My również je uwielbiamy. Teraz masz też najlepszą okazję, by kupić wymarzony model, gdyż na Black Friday 2021 z pewnością znajdziesz ciekawe promocje. Postanowiłyśmy przejrzeć oferty znanych marek i wybrałyśmy dla ciebie najmodniejsze kozaki w świetnych cenach.

W tym sezonie jednym z najmodniejszych fasonów kozaków jest slouchy, czyli kozaki z marszczoną cholewką. Taki fason wygląda niebanalnie i w dodatku optycznie wyszczupla nogi. Skutecznie odwraca uwagę od takich mankamentów jak szeroka łydka czy masywne uda. Takie kozaki ma w swojej kolekcji Kasia Cichopek. Aktorka zdecydowała się na czarny model na obcasie z gładkiej skóry. Założyła je do czarnych jeansów i szarej, oversize'owej marynarki. Ty również możesz postawić na taki model albo sięgnąć po kozaki slouchy z zamszu, które są miękkie i bardzo wygodne. Nie musisz ograniczać się tylko do czerni. Inne kolory jak brąz, beż czy szarość również wyglądają świetnie. Na Black Friday kupisz je o wiele taniej. Zajrzyj do takich marek jak DeeZee, Jenny Fairy, Gino Rossi czy Eva Longoria.

fot. kozaki slouchy w stylu Kasi Cichopek / Instagram, DeeZee, Eva Longoria

Wśród modnych kozaków znajdziesz też stylowe muszkieterki, czyli kozaki za kolano. Są idealne do krótszej sukienki czy spódnicy, ale świetnie wyglądają też z jeansami typu rurki. Dopasują się do klasycznego płaszcza, jak i do puchowej kurtki. Możesz postawić na modele z gładkiej skóry. Piękne modele znajdziesz na przykład w ofercie Jenny Fairy czy Eva Longoria. Inną opcją są kozaki zamszowe. Miękkie i wygodne. W poszukiwaniu zamszowych modeli zajrzyj do promocyjnej oferty Venezia czy R.Polański. Rabaty sięgają nawet do -50%!

fot. modne kozaki za kolano / DeeZee, Venezia, Jenny Fairy

Kasia Cichopek w swojej szafie ma również jeden z najgorętszych hitów sezonu, czyli kozaki na masywnej, traktorkowej podeszwie. Wiele kobiet boi się je nosić, gdyż są dosyć potężne, ale jak widać na przykładzie stylizacji aktorki, ten fason potrafi wyglądać bardzo kobieco. Wystarczy zestawić je z modną sukienką. Kasia Cichopek swój model kupiła w Born2be. Podobne znajdziesz też w DeeZee czy Jenny Fairy. Możesz też postawić na inne kolory jak czerń. Zastanów się też nad długością cholewki.

fot. kozaki na masywnej podeszwie / Instagram, Born2be, Jenny Fairy

Jeśli cenisz sobie klasyczne i eleganckie stylizacje, postaw na kozaki na obcasie. Obcas może być w postaci szpilki lub stabilnego słupka. Oprócz tego, że takie kozaki wyglądają bardzo kobieco, modelują również nogi oraz całą sylwetkę. Nogi stają się optycznie dłuższe i smuklejsze, a cała sylwetka nabiera kobiecych kształtów. Hitem sezonu są obecnie modele okraszone zwierzęcym wzorem jak wężowy czy krokodyli motyw. Warto też postawić na niebanalny kolor na przykład przygaszoną czerwień. Twoje kozaki mają uzupełnić i ozdobić stylizację!

fot. kozaki na obcasie / Unisa, Venezia, Eva Longoria

