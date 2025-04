Wygodne i modne klapki to podstawa letniej garderoby każdej wielbicielki najnowszych trendów. Już dawno przestał być to model obuwia, który nosimy tylko w domu lub w zaciszu własnego ogrodu. Teraz to przebój uwielbiany przez blogerki i influencerki z całego świata.

Reklama

Szczególnym powodzeniem cieszą się klapki Birkenstock, na punkcie których oszalały miliony kobiet. Niestety modele proponowane przez markę nie należą do najtańszych. Za każdy z nich zapłacisz ok. 200-300 zł. Na szczęście znalazłyśmy dla ciebie niemal identyczne klapki w H&M za zaledwie 79,90 zł.

Białe klapki z H&M za 79,90 zł jak Birkenstock

Propozycja szwedzkiej sieciówki jest wykonana z białego poliuteranu, a jej wnętrze pokrywa imitacja miękkiej skóry w jasnoróżowym odcieniu. Klapki mają dwa szerokie paski, każdy z nich ozdobiony jest srebrną sprzączką. Dzięki nim można regulować szerokość butów i dopasować je do kształtu stopy.

Dodatkowo model z H&M ma karbowaną podeszwę z korka i tworzywa sztucznego. Jest niezwykle miękka i plastyczna, zapewnia wygodę i możesz śmiało chodzić w nich cały dzień, bez obaw o otarcia czy odciski. Stopa jest odpowiednio amortyzowana i swobodnie oddycha.

Czym te buty różnią się od Birkenstocków? W zasadzie niczym, poza tym, że są w znacznie niższej cenie. Model z H&M jest dostępny w jednym kolorze, a do wyboru masz rozmiary od 35 do 42. Kosztują tylko 79,90 zł i są dostępne w najnowszej kolekcji marki.

Z czym nosić białe klapki z H&M?

Letnie klapki będą wyglądać szczególnie dobrze w casualowych stylizacjach. Nie są to bowiem buty odpowiednie na oficjalne spotkania i formalne okazje. Noś je np. na długie spacery i wypad na zakupy z przyjaciółkami.

Białe klapki możesz zestawić chociażby z lekką sukienką w egzotyczny print z H&M za 129,90 zł. Jeśli zrobi się chłodniej, możesz włożyć do niej np. jeansową kurtkę. Klapki będą również dobrze wyglądać w połączeniu z luźnymi kulotami i prostą koszulą.

Reklama

Zobacz więcej modowych inspiracji:

Ta maxi spódnica z Lidla to hit sezonu. W przedsprzedaży kosztuje tylko 39 zł

Wyszczuplająca spódnica w PEPCO za 29 zł. Taką samą, ale 3 razy droższą kupisz w H&M

Ta sukienka z Zary to hit 2020 roku. Kupisz ją na wyprzedaży w Zarze za 89 zł

Koszula w panterkę z Lidla czy z H&M? Nie zauważysz różnicy, a ta z Lidla kosztuje tylko 34 zł