Klapki na obcasie do niedawna kojarzyły się nam z obciachem i modą z dawnych lat, ale influencerki i gwiazdy skutecznie udowadniają, że wcale tak być nie musi. Klapki na słupku to zdecydowanie najmodniejsze obuwie na lato 2020. W oko szczególnie wpadł nam transparentny model z DeeZee, który możesz kupić na stronie E-obuwie.pl

Transparentne klapki z DeeZee za 99,99 zł

Transparentne klapki DeeZee to klasyczny model na niskim i szerokim obcasie. Mają dwa szerokie, przejrzyste paski i przezroczysty słupek. Są nie tylko bardzo stylowe, ale też niesamowicie wygodne i można spokojnie imprezować w nich całą noc. Przejrzystości dodatkowo wysmuklą i wydłużą nogi, dodając ci kilka centymetrów wzrostu.

Klapki są dostępne na stronie E-obuwie.pl. w jednej wersji kolorystycznej, z beżową podeszwą. Wykonane są ze skóry ekologicznej i transparentnego tworzywa. Do wyboru masz rozmiary od 36 do 41. Klapki na słupku wyprzedają się jednak tak szybko, że wkrótce większości rozmiarów może zabraknąć. Kosztują teraz tylko 99,99 zł. To naprawdę świetna inwestycja, bo przezroczyste klapki pasują do niemal każdej stylizacji.

Tego typu buty najlepiej będą wyglądać w połączeniu ze zwiewnymi, prostymi sukienkami, najlepiej w jednym kolorze. Dzięki temu zyskasz minimalistyczną i bardzo klasyczną stylizację.

Klapki z DeeZee będą też świetnie wyglądać w mniej formalnym połączeniu z przetartymi jeansami i luźną, białą koszulą. Możesz wybrać np. taką, którą nosi Ewa Chodakowska.

