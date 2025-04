Modelujące sylwetkę jeansy w Lidlu za 54 zł. Wyglądają jak model z Zary lub H&M, a są 3 razy tańsze

Wyszczuplające jeansy z Lidla to must have w każdej szafie. Są bardzo elastyczne i świetnie dopasowują się do ciała. Kosztują tylko 54 zł.