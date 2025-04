Idzie wiosna, a razem z wiosną sezon weselny. Chociaż niektórzy zapierają się przed tym jak tylko mogą, zwykle zdarza się jednak, że i tak muszą się pojawić na jednym lub dwóch ślubach. Czy warto kupować na każdym razem pełen strój? Absolutnie nie. My za to radzimy kupić buty na obcasie, które będą pasować do każdej sukienki. I nie tylko!

Buty, które znalazłyśmy, są wyjątkowo ponadczasowe. Do tego są wyjątkowo wygodne, dlatego bez problemu przetańczysz w nich całą noc. Nawet, jeśli na początku wcale nie miałaś takiego zamiaru.

Buty na słupku Jenny Fairy, cena 99,99 zł

Obcasy z eobuwie to klasyczny model na słupku z paskiem na kostkę. Będą dzięki temu stabilne i wygodne, a do tego naprawdę dobrze wyglądają na nodze.

Chociaż wysokość ich obcasa to 9,5 cm (a to całkiem dużo), nie odczujesz tego dzięki jego kształtowi. Obcas jest szeroki i lekko wyprofilowany, bez problemu więc będziesz mogła chodzić nie tylko po idealnie płaskiej powierzchni, ale też i po kostce, a nawet piachu i trawie.

Buty są uszyte z ekologicznej zamszowej skóry. Łatwo dopasują się do kształtu twojej stopy, a do tego będą wyjątkowo proste w czyszczeniu. Wystarczy przetrzeć je wilgotną ściereczką, a w bardzo awaryjnych sytuacjach nawilżoną chusteczką.

My proponujemy klasyczną czerń, która będzie pasować do większości stylizacji. Jeśli jednak wolisz inne kolory butów, tez sam model jest również dostępny w intensywnie czerwonym kolorze. W takich butach z pewnością wiele osób nie będzie mogło oderwać od ciebie wzroku. W końcu nie sposób ich nie zauważyć!

