Baleriny to hit każdej wiosny. W Lidlu kupisz je za 24 zł!

Baleriny to buty, które nigdy nie wychodzą z mody. Możesz je nosić do wszystkiego, warto więc mieć w swojej szafie co najmniej 2 pary. W Lidlu znalazłyśmy bardzo ładny model za jedynie 24 złote.